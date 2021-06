Apple apporte l’audio spatial et les « outils de création de musique immersive » à Logic Pro cette année

Apple a maintenant déployé le streaming audio sans perte et spatial à ses abonnés. Eddy Cue s’est entretenu avec Billboard au sujet du nouveau streaming de musique hi-fi d’Apple juste après que Zane Lowe d’Apple Music a laissé un bref indice concernant l’intégration à venir de Logic Pro pour les producteurs de musique. Nous avons récemment fait quelques recherches pour voir si les artistes indépendants seraient en mesure de profiter du streaming Spatial Audio et Lossless avec les principaux distributeurs qui le confirment presque. Mais il semble maintenant qu’Apple ira plus loin et envisage d’intégrer directement des outils de création de musique hi-fi dans son DAW phare. Plus de détails ci-dessous.

Nous savions déjà que le streaming Spatial Audio et Lossless d’Apple serait disponible pour les artistes majeurs et avons depuis recueilli des informations selon lesquelles Apple a déjà informé les distributeurs indépendants à ce sujet. Et tandis que Logic Pro est apparemment déjà capable de créer un son sans perte et non compressé ainsi que de gérer les outils Dolby Atmos nécessaires pour les livrables spatiaux, il semble maintenant qu’Apple envisage d’intégrer directement ces fonctionnalités dans son DAW quelque chose comme la façon dont Pro Tools et Nuendo faire.

Zane Lowe a laissé tomber quelques nouveaux détails concernant le streaming hi-fi aujourd’hui et a discrètement ajouté quelques détails brefs, auparavant inconnus, concernant les plans d’Apple pour créer des outils directement dans Logic Pro afin que n’importe qui puisse créer des fichiers pour tout prendre en charge :

Et faire de la musique Spatial ne fera que s’améliorer. Apple crée des outils de création musicale immersive directement dans Logic Pro plus tard cette année.

Les outils Dolby Atmos, en particulier le Dolby Atmos Music Panner utilisé avec le Dolby Atmos Renderer, sont déjà disponibles pour les utilisateurs de Logic Pro, mais uniquement en tant que plug-ins AU, par opposition à la prise en charge native de Pro Tools. Mais à en juger par le son, quelque chose comme celui-ci pourrait très bien être directement implémenté dans Logic Pro dans ce qui devrait être un proche avenir.

Lowe a poursuivi en disant que ces nouveaux outils permettront à « tout musicien de créer et de mixer ses chansons dans Spatial Audio pour Apple Music, qu’il soit en studio, à la maison ou ailleurs ».

Cela, combiné à la récente confirmation de grands distributeurs comme DistroKid, devrait rendre le processus de fourniture d’audio spatial et sans perte à Apple Music très possible pour les artistes indépendants également. Restez verrouillé sur . pour plus de détails sur l’intégration spatiale et sans perte de Logic Pro.

