Apple apporte l’expérience native Apple Music à l’application musicale pour macOS

Le code de la première version bêta de macOS Monterey 12.2, transmis aux développeurs hier, montre qu’Apple reconstruit l’application Musique à l’aide d’AppKit, le framework d’interface natif de macOS. Cette décision entraînera des améliorations significatives des performances et de l’expérience d’utilisation de l’application Musique, mais aucun changement significatif de l’interface utilisateur ou de l’interface.

Selon ., l’application Musique utilise actuellement JET, une technologie permettant de transformer le contenu Web en applications natives. L’application Music actuelle, qui a remplacé iTunes mais utilise le même back-end, dépend fortement du contenu Web Apple Music chargé, que certains utilisateurs ont critiqué pour ses problèmes de réactivité et de convivialité.

Alors que certaines parties de l’application Musique, telles que la bibliothèque, étaient déjà natives, les utilisateurs de Mac remarqueront que la recherche de contenu multimédia dans Apple Music‌ est plus rapide, affichant des interfaces natives reconstruites. En conséquence, le défilement, les gestes et les animations sont également plus réactifs.

Apple est probablement encore en train d’améliorer les nouvelles parties natives de l’application, de sorte que certains éléments ou effets d’interface peuvent actuellement être manquants. Apple a déjà reconstruit certaines parties de l’application Apple TV à l’aide de JET dans macOS Monterey‌ 12.1.

