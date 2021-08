Apple apprend à prendre des photos de nuit

Bien que les didacticiels du mode iPhone Night ne manquent pas, vous n’en voyez souvent aucun produit par Apple lui-même. Ainsi, dans un geste inhabituel mais bienvenu, Apple a publié à la fin de la semaine dernière une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle fournit des instructions sur la façon de prendre et d’éditer des “photos d’un autre monde” en mode Nuit.

La vidéo est réalisée avec l’aide de la photographe Maria Lax, une artiste finlandaise basée à Londres. Bien que l’utilisation du mode Nuit de l’iPhone à droite de la boîte soit assez simple, la vidéo vous aidera sans aucun doute à ajouter un peu de piquant à vos photos.

Qu’est-ce que le mode Nuit sur l’iPhone et comment ça marche

Le mode nuit, pour ceux qui ne sont pas familiers, a été introduit sur l’iPhone 11. Comme son nom l’indique, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de prendre des photos éclatantes et détaillées même dans des environnements à faible luminosité. Apple, notamment, n’a pas été le premier fabricant de smartphones à inclure cette fonctionnalité. Pourtant, la mise en œuvre d’Apple s’est avérée être la meilleure de sa catégorie.

Comme l’explique Apple, une grande partie de la magie du mode Nuit de l’iPhone vient du logiciel. En effet, il s’agit d’une caméra et d’algorithmes en une partie.

Apple écrit :

Le mode nuit s’active automatiquement en cas de besoin, par exemple dans un restaurant aux chandelles. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l’appareil photo prend plusieurs images tandis que la stabilisation optique de l’image stabilise l’objectif. Ensuite, le logiciel de la caméra se met au travail. Il aligne les images pour corriger le mouvement. Il élimine les sections trop floues et fusionne les plus nettes. Il ajuste le contraste pour que tout reste en équilibre. Il affine les couleurs pour qu’elles paraissent naturelles. Ensuite, il débruit et améliore intelligemment les détails pour produire l’image finale.

Comment donner un aspect professionnel à vos photographies en basse lumière

C’est bien que le mode Nuit sur l’iPhone s’active automatiquement. Cela permet à l’iPhone de faire son travail et de prendre de superbes photos avec une interaction minimale de la part de l’utilisateur. Pourtant, il y a des moments où obtenir la meilleure prise de vue en mode nuit nécessite un peu de savoir-faire et de créativité.

À cette fin, la vidéo d’Apple est très pratique. Les photos de Lax sont vraiment époustouflantes et tout conseil de sa part mérite d’être pleinement pris en compte. Pour commencer, Lax recommande de trouver une source de lumière inhabituelle et étonnante. Cela peut aller d’un néon violet sur un bâtiment à un réverbère par une nuit brumeuse. Si le cadre est particulièrement sombre, Lax note que vous pouvez ajouter plus de temps de capture à la photo afin que l’iPhone absorbe plus de lumière. Pour ce faire, assurez-vous que le mode Nuit est activé. Ensuite, déplacez le curseur en bas de l’écran (et au-dessus de l’obturateur) de Auto à Max.

Une autre astuce du mode iPhone Night que Lax utilise consiste à placer des éclats de plastique colorés sur l’objectif de l’appareil photo de l’iPhone. Cela fournit un filtre de fortune qui peut vraiment faire ressortir vos photos.

Découvrez la vidéo complète ci-dessous. Les conseils de Lax sont simples et très faciles à mettre en œuvre.

Enfin, le mode Nuit sur l’iPhone 13 serait nettement amélioré par rapport à l’iPhone 12.

