Apple Arcade atteint 200 jeux avec des titres originaux et classiques

Apple Arcade est sur le point de terminer sa deuxième année le mois prochain, car le service a été annoncé par Apple en mars 2019 puis lancé au public en septembre de la même année. A quelques semaines de son deuxième anniversaire, Apple Arcade a désormais atteint la barre des 200 jeux disponibles dans son catalogue, qui comprend des titres originaux et classiques.

Comme l’a noté CNET, la plate-forme de jeu d’Apple a franchi la barre des 200 jeux vendredi après l’ajout de Super Stickman Golf 3 au catalogue. Lorsque Apple Arcade est sorti en 2019, il y avait environ 100 titres exclusifs disponibles, mais Apple avait déjà promis que de nouveaux jeux seraient ajoutés chaque semaine.

En plus des jeux exclusifs, Apple a annoncé cette année deux nouvelles catégories de jeux pour Apple Arcade, qui sont “Timeless Classics” et “App Store Greats”. Plus de 30 jeux classiques ont été ajoutés à Apple Arcade depuis avril, y compris des titres comme Monument Valley, Cut the Rope, Fruit Ninja et Angry Birds.

Cela marque un grand pas pour le service de jeu d’Apple avec une approche à deux volets. Tout d’abord, la grande liste de classiques iOS remasterisés sera certainement un succès auprès des utilisateurs suffisamment âgés pour avoir joué aux originaux ainsi que des nouveaux qui les consultent pour la première fois.

Avec Apple Arcade, les utilisateurs peuvent télécharger et jouer à tous les jeux disponibles dans le catalogue sans publicité ni achats intégrés. Le service nécessite un abonnement de 4,99 $ par mois, mais est également inclus dans le forfait Apple One. La plupart des jeux peuvent être joués sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

