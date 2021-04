Apple Arcade obtient sa plus grande mise à jour avec 30 nouveaux jeux, dont des «  classiques intemporels  »

Avec les 30 derniers ajouts, le total des jeux qui font désormais partie du catalogue Apple Arcade est passé au-dessus de 180 jeux.

En élargissant son catalogue de manière majeure, Apple Arcade a apporté 30 nouveaux jeux. Dans une autre décision, l’Apple Arcade a également classé son catalogue de jeux en deux nouvelles catégories pour aider les utilisateurs à rechercher plus facilement leur jeu préféré. Le service d’abonnement aux jeux Apple Arcade gagne du terrain parmi les utilisateurs friands de jeux en raison de plusieurs fonctionnalités, notamment le partage de jeux entre les familles jusqu’à 6 membres, aucune publicité en continu et des jeux passionnants entièrement déverrouillés.

Les 30 nouveaux jeux qui ont été incorporés dans le groupe des jeux Apple Arcade incluent des jeux comme NBA 2K21 Arcade Edition, The Oregon Trail et Star Trek: Legends, entre autres. Les deux nouvelles catégories dans lesquelles les jeux seront classés pour les utilisateurs seront Timeless Classics et App Store Greats avec l’aide desquels les utilisateurs peuvent facilement accéder à leurs jeux sans passer par tout le catalogue de jeux. Avec les 30 derniers ajouts, le total des jeux qui font désormais partie du catalogue Apple Arcade est passé au-dessus de 180 jeux.

En ce qui concerne les 2 nouvelles catégories de jeux, la catégorie Timeless Classics comprend des jeux comme Backgammon, Good Sudoku de Zach Gage et Chess – Play & Learn. D’autre part, l’Apple Store Greats comprend de nombreux jeux primés, dont Threes !, Fruit Ninja Classic et Mini Metro.

L’Apple Arcade, un service de jeu basé sur un abonnement, est disponible pour les clients dans une gamme de plans d’abonnement à partir de Rs 99 / mois. De plus, afin de toucher les nouveaux clients Apple qui ont acheté un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple Television d’Apple, ils reçoivent jusqu’à trois mois de services gratuits et gratuits d’Apple Arcade après avoir été facturés comme les clients normaux.

