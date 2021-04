Apple Arcade obtient une expansion massive avec 30 nouveaux jeux, y compris des classiques iOS à succès et plus

Apple Arcade a reçu une grande vague de nouveaux jeux aujourd’hui. 30 nouveaux titres, y compris ceux des grands développeurs de jeux aux développeurs indépendants populaires, ont atteint le service qui pousse les titres disponibles à plus de 180. Les nouveaux jeux incluent NBA 2K21, la toute nouvelle version de The Oregon Trail de Gameloft, Really Bad Chess et de nombreux autres jeux. des classiques remasterisés comme Flipflop Solitaire, Good Sudoku, Reigns, Simon’s Cat, Threes !, et bien d’autres.

Apple a détaillé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui:

Apple a annoncé aujourd’hui l’introduction de deux catégories de jeux entièrement nouvelles et l’ajout de plus de 30 titres incroyables à Apple Arcade, son service d’abonnement aux jeux populaire pour les joueurs de tous âges. Apple Arcade offre des avantages uniques et révolutionnaires que les joueurs adorent: pas de publicité, pas d’achats intégrés, prise en charge des normes élevées de confidentialité des utilisateurs d’Apple et une offre d’abonnement tout compris avec accès jusqu’à six membres de la famille. En plus des nouveaux Arcade Originals exclusifs, notamment «NBA 2K21 Arcade Edition», «Star Trek: Legends» et «The Oregon Trail», le service introduit deux nouvelles catégories de jeux, Timeless Classics et App Store Greats. Arcade Originals est jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les classiques intemporels et les grands de l’App Store sont disponibles sur iPhone et iPad.