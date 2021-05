Apple arrête de signer iOS 14.4.2, empêche la rétrogradation d’iOS 14.5

Suite à la sortie d’iOS 14.5 et d’iOS 14.5.1 d’aujourd’hui, Apple a cessé de signer iOS 14.4.2, bloquant les rétrogradations à partir de la dernière mise à jour majeure.

Apple a publié iOS 14.4.2 pour la première fois au public en mars avec des correctifs de sécurité et de bogues critiques. Cela a été suivi par iOS 14.5 un mois plus tard – une version majeure avec Apple Watch Unlock pour iPhone, la transparence du suivi des applications, les nouvelles voix emoji et Siri, les mises à jour de l’application Podcast, etc.

Aujourd’hui, nous avons vu iOS 14.5.1 atterrir avec des correctifs de sécurité plus importants ainsi qu’un correctif pour un problème avec la nouvelle fonctionnalité de transparence de suivi des applications que certains utilisateurs voyaient. Dans la foulée d’iOS 14.5.1, Apple a cessé de signer iOS 14.4.2, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront pas revenir à des versions iOS antérieures à iOS 14.5.

Le retour aux anciennes versions d’iOS est souvent utilisé par ceux qui jailbreaker leurs iPhones ou peut être utile si vous rencontrez des problèmes importants après l’installation de la dernière mise à jour.

Avec iOS 14.5 et les versions ultérieures étant les seules versions signées du logiciel à partir d’aujourd’hui, toute personne exécutant les dernières versions officielles aura les nouvelles invites de suivi d’application (à l’exception de celles sur les appareils qui ne peuvent pas exécuter iOS 14).

