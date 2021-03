Apple arrête de signer iOS 14.4, bloquant les rétrogradations d’iOS 14.4.1

Apple a cessé aujourd’hui de signer iOS 14.4, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.4.1 ne peuvent plus revenir à iOS 14.4 ou aux versions précédentes du système d’exploitation. Cela fait suite à la sortie d’iOS 14.4.1 la semaine dernière avec d’importants correctifs de sécurité pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

iOS 14.4.1 corrige une vulnérabilité dans WebKit, le moteur de navigateur qui alimente Safari et les navigateurs tiers sur iOS. Selon Apple, l’exploit pourrait conduire à l’exécution de code malveillant via le contenu Web. Auparavant, iOS 14.4 était sorti en janvier avec des modifications de l’application Appareil photo, des corrections de bogues pour le décalage de saisie au clavier et de nouveaux cadrans Apple Watch Unity.

Le retour à des versions iOS plus anciennes est courant pour ceux qui ont des appareils jailbreakés. La restauration d’un iPhone ou d’un iPad vers une version précédente d’iOS peut parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Si vous avez rencontré de sérieux problèmes avec iOS 14.4.1, vous devrez malheureusement attendre qu’une future mise à jour soit disponible plutôt que de passer à iOS 14.4. Le seul déclassement possible pour le moment est celui de la version récente d’iOS 14.5 bêta 4 vers iOS 14.4.1.

