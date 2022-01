Apple arrête le haut-parleur Bluetooth Beats Pill+ vieux de plusieurs années sans remplacement

Apple semble avoir officiellement abandonné le haut-parleur Bluetooth portable Beats Pill + qui a été annoncé pour la première fois en 2015. Le haut-parleur était en fait le premier produit totalement nouveau à venir d’Apple sous la marque Beats après son acquisition de la société pour 3 milliards de dollars en 2014. Le produit a maintenant été abandonné sans remplacement clair.

La Beats Pill+ se vendait à l’origine pour 229 $, mais plus récemment, Apple l’a vendue en magasin et en ligne pour 179,95 $. Le haut-parleur est toujours disponible auprès de certains détaillants tiers, mais il a été complètement supprimé des sites Web Beats et Apple.

La Beats Pill+ comportait un port Lightning pour le chargement et une intégration profonde avec l’application Beats pour iOS et Android. À l’époque, nous l’avions considéré comme « un haut-parleur portable solide et un meilleur produit que le Beats Pill 2.0 qu’il remplace ».

Alors qu’Apple a introduit de nouveaux écouteurs et écouteurs Beats à un rythme rapide au fil des ans, on ne peut pas en dire autant des haut-parleurs autonomes. Apple vend son propre mini haut-parleur intelligent HomePod, mais il ne vend plus de haut-parleurs de marque Beats. La Beats Pill+ était la seule et unique enceinte de la marque Beats encore vendue par Apple.

En 2018, une rumeur sommaire indiquait qu’Apple prévoyait un haut-parleur intelligent compatible AirPlay à 199 $ avec la marque Beats. Cela ne s’est pas encore concrétisé et on ne sait pas si le produit est toujours en développement ou s’il a déjà commencé. Ce produit aurait également pu s’avérer être le HomePod mini, qui a finalement été publié séparément de la marque Beats.

Que pensez-vous de l’état actuel de la gamme d’accessoires Beats ? Seriez-vous intéressé par un équivalent moderne de la Beats Pill+ ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

H/t SMS Kid

