Apple atteint 745 millions d’abonnements payants – mais combien sont-ils de la musique ?

Crédit photo : Laurenz Heymann

Apple a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre 2021, révélant 745 millions d’abonnés. Mais combien d’entre eux sont des abonnés payants à la musique ?

Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 83,4 milliards de dollars, en hausse de 29 % en glissement annuel. La société a enregistré un bénéfice net de 20,6 milliards de dollars, mais a manqué aux attentes des analystes en matière de revenus. Le rapport révèle également qu’Apple compte 745 millions d’abonnés payants, soit plus de 160 millions par rapport à il y a un an.

Cette augmentation gigantesque du nombre d’abonnés payants a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel record dans le segment des services d’Apple, en hausse de 26% en glissement annuel avec un chiffre d’affaires de 18,28 milliards de dollars. Le segment Services d’Apple comprend Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, Apple News+ et Apple Fitness+.

Apple prévient également que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement est enfin en train de frapper et que la croissance des ventes ralentira. On estime que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont coûté à Apple 6 milliards de dollars ce trimestre – avec un impact encore plus important prévu pour le trimestre de fin d’année 2021. Malgré la perturbation, Apple a signalé une augmentation de 47% des ventes de l’iPhone, son plus grand segment d’activité.

Spotify a récemment révélé avoir 172 millions d’abonnés payants lors de ses résultats financiers trimestriels.

C’est le résultat de l’ajout de 16 millions d’utilisateurs actifs par mois au cours de cette période de trois mois. Les MAU de Spotify ont dépassé les 381 millions fin septembre. La société de streaming musical basée à Stockholm devrait dépasser les 400 millions de MAU d’ici la fin de 2021.

Le forfait « Voice » d’Apple Music peut également aider à augmenter le nombre d’abonnements musicaux d’Apple. Apple a présenté le plan de 5 $ pour son service de streaming musical par abonnement afin de concurrencer Alexa d’Amazon. Il s’agit d’un forfait vocal uniquement qui nécessite l’accès à un appareil avec Siri. Il n’inclut pas non plus l’accès à l’application Apple Music, aux vidéos musicales, aux paroles ou aux formats sonores de haute qualité.

La dernière fois qu’Apple a mis à jour les abonnements payants d’Apple Music, c’était en juin 2019. Apple a révélé qu’il comptait 60 millions d’abonnés payants. Le chercheur de l’industrie musicale MIDiA estime qu’Apple détient environ 16% du marché mondial des abonnements musicaux, tandis que Spotify a facilement doublé ce chiffre avec environ 35% des auditeurs de musique. Ce gouffre d’abonnement peut s’élargir car Spotify se concentre davantage sur les podcasts que sur la musique.