Apple atteint une part de revenus record au deuxième trimestre 2021, Xiaomi devient la deuxième plus grande marque de smartphones

Les pénuries de composants en cours et les restrictions étendues induites par Covid dans plusieurs régions d’Europe et d’Asie ont touché les expéditions de smartphones au deuxième trimestre 2021. Les expéditions mondiales ont chuté de 7% en glissement trimestriel en avril-juin, selon les dernières données de Counterpoint Market Monitor. Les expéditions ont augmenté de 19% en un an, car les taux de vaccination plus élevés dans les principales économies ont empêché la nécessité de mesures de répression similaires à la période de l’année précédente.

Xiaomi a été le plus gros gagnant au cours du trimestre de juin, enregistrant une croissance séquentielle de 8% des expéditions. Ses expéditions annuelles ont augmenté de 98%, soutenues par une forte demande pour les séries Redmi Note 9, Redmi 9 et Note 10. Les ventes des smartphones de la série Mi 11 dans le segment haut de gamme ont également été solides. Xiaomi a réalisé son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré au deuxième trimestre dans le segment des smartphones, soutenu par un solide mélange de combinés bas à moyen et haut de gamme. La marque chinoise a expédié plus de 50 millions d’unités pour devenir la deuxième plus grande marque au monde.

Apple a expédié 48,9 millions d’unités au deuxième trimestre, soit 18 % de moins qu’un trimestre mais 30 % de plus qu’un an, grâce à une forte demande pour la série iPhone 12, enregistrant sa part de revenus la plus élevée au deuxième trimestre à 41 %. La chaîne d’approvisionnement d’Apple a également été isolée de la pénurie de composants, ce qui a contribué à l’augmentation de ses revenus de 52%.

Samsung, d’autre part, a expédié 57,9 millions d’unités au cours du trimestre, soit une baisse de 24 % en séquentiel, tandis que le chiffre de croissance en glissement annuel s’élevait à 7 %. Le chiffre d’affaires a également diminué de 30% en glissement trimestriel, mais a augmenté de 7% en glissement annuel, la pénurie de puces ayant frappé la société coréenne. Un changement d’orientation de l’entreprise vers le segment haut de gamme des appareils de milieu de gamme dans plusieurs régions les plus durement touchées par la pénurie de puces et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement a également ralenti sa croissance.

Les livraisons de combinés Oppo ont chuté de 12% en glissement trimestriel à 33,6 millions d’unités, tandis que la part de marché est tombée à 10% contre 11% en janvier-mars. Cependant, une solide performance sur le marché chinois a permis à sa croissance en glissement annuel d’enregistrer une augmentation de 37%. Les expéditions de Vivo ont également chuté de 8% en glissement trimestriel, tout en augmentant de 44% en glissement annuel pour atteindre 32,5 millions d’unités. Les Chinois sont également venus en aide à Vivo, l’entreprise conservant sa position de leader pour le deuxième trimestre consécutif.

Parmi les autres grands fabricants d’équipement d’origine, Realme, OnePlus et Lenovo ont enregistré la croissance la plus rapide. Les expéditions de OnePlus ont augmenté de 170% sur un an, principalement en raison du succès de ses téléphones de la série Nord N en Amérique du Nord et en Europe occidentale. La croissance de 135 % de Realme en glissement annuel, en revanche, a été soutenue par le marché chinois et son expansion en Asie du Sud-Est avec la série C. Lenovo a augmenté de 110%, le Moto E7 Plus et le Moto G Play 2021 ayant enregistré de fortes ventes en Amérique latine et en Amérique du Nord, respectivement.

