Apple a dévoilé son tracker intelligent AirTag au début de cette année. Après de nombreuses controverses quant à savoir si le produit pourrait être utilisé pour traquer quelqu’un, la société a publié quelques mises à jour pour avertir les gens s’ils ont un AirTag inconnu avec eux.

Une autre promesse était une application permettant aux utilisateurs d’Android de localiser le produit de suivi intelligent d’Apple. Parallèlement à iOS 15.2, la société publie également « Tracker Detect », une application Android pour faire exactement cela.

La sortie de ‘Tracker Detect’ a été repérée pour la première fois par CNET. Voici comment Apple décrit l’application :

Tracker Detect recherche des trackers d’articles séparés de leur propriétaire et compatibles avec le réseau Find My d’Apple. Ces traqueurs d’articles incluent AirTag et les appareils compatibles d’autres sociétés. Si vous pensez que quelqu’un utilise AirTag ou un autre appareil pour suivre votre position, vous pouvez numériser pour essayer de le trouver.

Selon la page des développeurs d’Apple sur Google Play Store, l’application a été publiée il y a quelques jours, pèse 19 Mo et a besoin de votre emplacement ainsi que d’une association avec des appareils Bluetooth pour fonctionner correctement.

À CNET, un porte-parole d’Apple a fait une déclaration à propos de cette nouvelle application :

« AirTag fournit des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité de pointe et aujourd’hui, nous étendons de nouvelles capacités aux appareils Android », a déclaré un porte-parole d’Apple dans un communiqué. « Tracker Detect donne aux utilisateurs d’Android la possibilité de rechercher un AirTag ou des traqueurs d’articles compatibles Find My pris en charge qui pourraient voyager avec eux à leur insu. Nous élevons la barre en matière de confidentialité pour nos utilisateurs et l’industrie, et espérons que d’autres suivront. »