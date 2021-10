Apple augmente à nouveau les exigences de test COVID-19 pour les employés non vaccinés

Apple renforce une fois de plus ses politiques de test COVID-19, en particulier pour les travailleurs non vaccinés. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple commencera bientôt à exiger que les employés non vaccinés soient testés pour COVID-19 « chaque fois qu’ils veulent entrer dans un bureau ».

L’exigence s’appliquera également aux employés d’entreprise qui choisissent de ne pas déclarer leur statut de vaccination à Apple. « Le personnel vacciné devra subir des tests rapides une fois par semaine », ajoute le rapport.

La politique sera légèrement différente pour les employés du commerce de détail :

Les employés des magasins Apple, quant à eux, auront des règles légèrement différentes. Le personnel non vacciné sera invité à effectuer un test deux fois par semaine au lieu de chaque jour où il se rendra au travail. Les travailleurs vaccinés devront également passer un test rapide chaque semaine. Les employés pourront passer des tests rapides à domicile dans les bureaux Apple et les magasins de détail. Les tests durent 15 minutes et les employés rapporteront eux-mêmes leurs résultats via une application interne.

Selon le rapport d’aujourd’hui, Apple demande aux employés de déclarer leur statut vaccinal avant le 24 octobre, ce qui est un retard par rapport à son échéance précédente de septembre. Les nouvelles exigences entreront toutes en vigueur le 1er novembre.

Apple a annoncé en août qu’elle reportait son exigence de retour au travail jusqu’au début de 2022. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle fournirait aux employés un avertissement d’un mois avant que toute exigence spécifique de retour au travail n’entre en vigueur. Rien n’a été officiellement annoncé depuis le retard d’août, mais ce dernier changement de politique est une preuve supplémentaire qu’Apple espère aller de l’avant avec son plan de retour au travail le plus tôt possible.

Apple a jusqu’à présent résisté à la mise en œuvre d’un mandat de vaccin COVID-19 pour ses employés, se concentrant plutôt sur l’intensification des tests pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Comme le souligne Bloomberg, cependant, les exigences imminentes du gouvernement américain pourraient finalement forcer la main d’Apple à mettre en œuvre un mandat quelconque.

