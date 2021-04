Apple augmente la valeur d’échange de certains de ses derniers modèles d’iPhone – .

Dès que vous sortez d’un magasin avec un nouveau smartphone, la majeure partie de sa valeur a déjà disparu. Échanger un smartphone contre un détaillant ou la société qui l’a fabriqué peut être incroyablement démoralisant, mais dans une tournure surprenante des événements, Apple a en fait augmenté la valeur d’échange pour une large sélection de ses produits, selon MacRumors.

Comme le note MacRumors, Apple a mis à jour pour la dernière fois la valeur de reprise de sa gamme de matériel en décembre, mais a à nouveau ajusté les valeurs au cours du week-end. Afin de déterminer le montant d’argent que vous pouvez potentiellement recevoir pour votre ancien appareil, vous devrez répondre à quelques questions sur le site Web d’Apple concernant la marque, le modèle et l’état. Si votre appareil est en parfait état, il y a de fortes chances que vous receviez la plupart ou la totalité de la valeur maximale indiquée sur le site Web. Et à partir d’aujourd’hui, ces valeurs maximales ont changé pour certains modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac.

À partir de la famille de tablettes d’Apple, la valeur d’échange maximale de l’iPad Pro est passée de 45 $, passant de 535 $ à 580 $, ce qui représente l’augmentation la plus importante pour tout appareil éligible. En ce qui concerne l’iPad standard, la valeur maximale a en fait chuté de 15 $, passant de 250 $ à 235 $, ce qui montrera à quel point le modèle Pro a été populaire.

Passant à la famille Mac, pratiquement tout a pris un plongeon, avec le MacBook Air passant de 600 $ à 530 $, le MacBook 12 pouces abandonné passant de 380 $ à 340 $, l’iMac Pro abandonné passant de 3040 $ à 2940 $, l’iMac passant de 1180 $ à 1050 $, et le Mac mini passant de 830 $ à 770 $.

Enfin, en ce qui concerne la famille iPhone, la valeur d’échange maximale de l’iPhone 11 Pro Max est passée de 500 $ à 515 $, la valeur de l’iPhone 11 Pro est passée de 460 $ à 465 $, l’iPhone 11 est passé de 360 ​​$ à 380 $, et l’iPhone 6S Plus est passé de 60 $ à 65 $. Bonne nouvelle pour les propriétaires d’iPhone à la recherche de quelques dollars supplémentaires.

« Si vous acceptez l’estimation de reprise en ligne lorsque vous achetez un nouveau Mac, iPhone, iPad ou Apple Watch, nous nous chargerons de nous envoyer votre ancien appareil », explique Apple dans une FAQ sur son site Web à propos de l’échange. -en programme. «Une fois que nous l’avons reçu, nous l’inspecterons et vérifierons son état. Si tout se vérifie, nous créditerons votre méthode d’achat d’origine et vous enverrons tout solde restant sur une carte-cadeau Apple par e-mail. Si vous choisissez d’échanger votre ancien appareil en ligne contre une carte-cadeau, nous nous chargerons également de nous l’envoyer. Lorsque tout sera réglé, nous vous enverrons une carte cadeau Apple par e-mail. »

En plus d’ajuster les valeurs d’échange sur un certain nombre de ses propres produits, Apple a également récemment élargi le programme pour inclure les Pixel 4a et Pixel 5 de Google ainsi que le Galaxy Note 20 de Samsung.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.