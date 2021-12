Apple augmente les prix de l’App Store en Turquie dans un contexte d’instabilité économique continue

Apple a informé aujourd’hui les développeurs qu’il augmentait les prix des applications et des achats intégrés en Turquie en raison des variations des taux de change. Les changements de prix entreront en vigueur dans les prochains jours.

Lorsque les taxes ou les taux de change changent, nous devons parfois mettre à jour les prix sur l’App Store dans certaines régions et/ou ajuster vos recettes. Dans les prochains jours, les prix des applications et des achats intégrés (hors abonnements auto-renouvelables) sur l’App Store augmenteront en Turquie. Votre produit sera ajusté en conséquence et sera calculé sur la base du prix hors taxes. Une fois ces changements entrés en vigueur, la section Tarification et disponibilité de Mes applications sera mise à jour. Vous pouvez modifier le prix de vos applications et achats intégrés (y compris les abonnements auto-renouvelables) à tout moment dans App Store Connect. Si vous proposez des abonnements, vous pouvez choisir de conserver les prix pour les abonnés existants.

Les applications de niveau 1 dans le pays seront désormais facturées à partir de 16,99 lires, en hausse par rapport au prix de 10,99 fixé en octobre lorsque Apple a augmenté pour la première fois le prix de son App Store en Turquie. 16,99 équivaut à environ 1,24 $ à l’heure actuelle.

Fin novembre, Apple a temporairement interrompu les ventes d’appareils en Turquie avec l’aggravation de la crise économique du pays. La boutique en ligne d’Apple dans le pays a cessé de permettre aux clients d’effectuer des achats, tout comme certains points de vente au détail.

Apple a repris les ventes en Turquie quelques jours après la pause, introduisant des augmentations de prix significatives. Un iPhone 13, par exemple, est au prix de 14,999 TL, en hausse par rapport au prix d’origine de 11,999 TL avant la randonnée.

La valeur de la livre turque a connu une baisse significative au cours des dernières semaines, poursuivant une tendance amorcée l’année dernière. Une livre turque équivaut désormais à environ 0,073 dollar américain.

Remarque : En raison de la nature politique ou sociale de la discussion concernant ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Actualités politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum ayant au moins 100 messages.

Histoires liées

Apple baisse les prix de l’App Store au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans de nombreux pays européens

Apple a annoncé aujourd’hui aux développeurs qu’il mettait à jour les prix de l’App Store dans certains pays en raison des taxes et des modifications des taux de change. Au cours des prochains jours, les prix d’achat des applications et des applications devraient diminuer en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et dans tous les territoires qui utilisent l’euro. Le prix des abonnements auto-renouvelables ne changera pas. Apple augmente…

Apple présente les changements de prix de l’App Store pour le Cameroun, le Zimbabwe, l’Allemagne et la Corée du Sud

Mercredi 10 février 2021 10h54 PST par Juli Clover

Apple a informé aujourd’hui les développeurs de certains changements de prix à venir pour les applications et les achats intégrés au Cameroun, au Zimbabwe, en Allemagne et en Corée du Sud, Apple introduisant une nouvelle TVA dans certains pays et ajustant les prix dans d’autres. Apple dit que lorsque les taxes ou les taux de change changent, les prix sur l’App Store dans certaines régions et certaines recettes doivent être ajustés. Au Zimbabwe et…

Apple gagne rester dans Epic Case, n’aura pas à implémenter les changements de l’App Store demain

Apple a obtenu un sursis à une injonction qui l’aurait obligé à apporter des modifications radicales à l’App Store dès le 9 décembre. Pour le moment, Apple peut donc continuer à exiger des développeurs qu’ils utilisent son système d’achat intégré sans proposer d’alternative. Le juge dans le procès en cours Epic v. Apple avait ordonné à Apple d’autoriser les développeurs à fournir aux clients des alternatives à…

Apple suspend temporairement ses ventes en Turquie après le krach monétaire

Apple semble avoir temporairement interrompu les ventes d’appareils en Turquie alors que la crise économique du pays s’aggravait mardi matin. La livre a chuté de 15% après que le président turc Tayyip Erdogan a fermement défendu les récentes baisses de taux, rapporte .. À l’heure actuelle, la vitrine d’Apple en Turquie est opérationnelle et opérationnelle, mais aucun appareil ne peut être ajouté à un panier virtuel ou acheté pour le moment…

Au cours des 14 dernières années, les prix de l’iPhone ont augmenté de plus de 80%

Jeudi 14 octobre 2021 06h38 PDT par Sami Fathi

Depuis son lancement en 2007, le prix de l’iPhone a augmenté de plus de 80% dans le monde, selon une nouvelle étude qui a examiné les prix de l’iPhone dans le monde entier et leur augmentation et diminution au fil des ans. Selon l’étude menée par Self, depuis son lancement en 2007 et les mises à jour annuelles ultérieures, le prix des iPhones a augmenté de plus de 80 %, coûtant désormais plus de 400 $ de plus sur…

Les développeurs se plaignent que la fonctionnalité de l’App Store favorise les applications frauduleuses

Apple a présenté un certain nombre d’applications avec des abonnements disproportionnés sur l’App Store, suscitant la colère de certains développeurs. La fonctionnalité App Store sur l’App Store australien, mise en évidence pour la première fois par Beau Nouvelle sur Twitter, s’appelle « Slime relaxations » et comporterait des applications qui ne sont pas fonctionnelles et cherchent à facturer des achats in-app disproportionnés…

L’option « Signaler un problème » de l’App Store revient à combattre les escroqueries

Après avoir été supprimé il y a plusieurs années, Apple a restauré l’option « Signaler un problème » sur l’App Store dans le but de signaler les problèmes et de lutter contre les escroqueries. Repérée par Richard Mazkewich et Kosta Eleftheriou et mise en évidence par The Verge, l’option permet aux utilisateurs de signaler des listes individuelles de l’App Store dans iOS 15. Lorsqu’elle est sélectionnée, l’option dirige les utilisateurs vers un site Web avec un menu déroulant pour signaler…

Histoires populaires

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord de 275 milliards de dollars avec la Chine en 2016

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord d’une valeur de plus de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois, promettant qu’Apple aiderait à développer l’économie et les capacités technologiques de la Chine, rapporte The Information. Dans un rapport détaillé sur un mur payant basé sur des entretiens et de prétendus documents internes d’Apple, The Information a révélé que Tim Cook avait personnellement conclu un accord de cinq ans…

Apple prévoit cinq nouveaux Mac pour 2022, dont l’actualisation du MacBook Pro d’entrée de gamme

Apple travaille sur cinq nouveaux Mac à lancer en 2022, dont une nouvelle version du MacBook Pro d’entrée de gamme, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », Gurman a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Apple lance cinq nouveaux Mac en 2022, notamment : Un iMac haut de gamme avec du silicium Apple pour s’asseoir au-dessus de l’iMac 24 pouces dans la gamme Un MacBook important Air…

Selon la rumeur, la gamme Apple Watch 2022 comprendrait une nouvelle Apple Watch SE et un modèle «robuste» pour le sport

Apple prévoit une refonte complète de sa gamme Apple Watch pour 2022, y compris une mise à jour de l’Apple Watch SE et une nouvelle Apple Watch avec un design robuste destiné aux athlètes sportifs, selon le journaliste respecté de Bloomberg Mark Gurman. Écrivant dans le dernier volet de sa newsletter Power On, Gurman a déclaré que pour 2022, parallèlement à l’Apple Watch Series 8, Apple prévoyait une mise à jour pour …

iOS 15.2 ajoute la fonctionnalité « Historique des pièces et des services » à l’iPhone

Avec le lancement d’iOS 15.2, Apple ajoute une nouvelle section « Historique des pièces et des services » à l’application Paramètres qui permettra aux utilisateurs de voir l’historique de service de leurs iPhones et de confirmer que les composants utilisés pour les réparations sont authentiques. Comme indiqué dans un nouveau document d’assistance, les utilisateurs d’iPhone qui ont installé iOS 15.2 ou une version ultérieure peuvent accéder à Paramètres > Général > À propos pour accéder à l’historique des pièces et des services. Les…

Apple Music Voice Plan à venir dans iOS 15.2

Apple a fourni aujourd’hui la version candidate d’iOS 15.2 aux développeurs à des fins de test, et dans les notes de version, Apple indique que le nouveau plan Apple Music Voice devrait être lancé parallèlement à la mise à jour. Lancé en octobre, le forfait Voice est un nouveau niveau pour Apple Music dont le prix est plus abordable qu’un forfait Apple Music standard. C’est 4,99 $ au lieu de 9,99 $, et est conçu…

macOS Monterey 12.1 corrige les principaux bugs Tap to Click, YouTube HDR et de charge

macOS Monterey 12.1, qui devrait être rendu public dans un proche avenir, corrige plusieurs bogues importants dont les utilisateurs de Mac se plaignent depuis des semaines. Selon les notes de version d’Apple, il corrige un bogue qui pourrait empêcher le trackpad de répondre aux tapotements ou aux clics. Nous avons signalé le bogue Tap to Click plus tôt ce mois-ci après avoir reçu des dizaines de plaintes de Mac…

Certaines cartes SD ne fonctionnent pas correctement avec les MacBook Pro 2021 14 et 16 pouces

L’emplacement du lecteur de carte SD sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces ne fonctionne pas comme prévu avec certaines cartes SD, selon plusieurs rapports sur les forums MacRumors. Dans un long fil de plainte, les lecteurs de MacRumors ont détaillé les problèmes qu’ils rencontrent avec certaines cartes SD, et il semble y avoir peu de cohérence entre les rapports et les cartes SD concernées. Certaines cartes SD se bloquent et…

Razer lance un ventilateur de refroidissement compatible MagSafe pour iPhone

Razer a annoncé aujourd’hui le lancement du Razer Phone Cooler Chroma, un ventilateur compatible MagSafe conçu pour se fixer à l’arrière d’un iPhone. Bien qu’il existe une version MagSafe pour les modèles iPhone 12 et 13, il existe également une deuxième version avec une conception de pince destinée aux téléphones Android et qui fonctionnerait également avec les iPhones non MagSafe. Razer dit que le Phone Cooler Chroma a un…