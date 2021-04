Apple augmente ses engagements en faveur des investissements américains, y compris la recherche sur la 5G et l’intelligence artificielle

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il augmentait ses engagements financiers pour les investissements américains, qui s’élèvent désormais à 430 milliards de dollars et 20 000 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années. Apple a déclaré qu’il soutenait désormais 2,7 millions d’emplois dans les emplois directs, les fournisseurs et fabricants américains et les emplois de développeur dans l’économie des applications iOS.

Les 430 milliards de dollars devraient être dépensés dans divers projets, notamment les relations avec les fournisseurs, les centres de données et la recherche sur les modems 5G, le silicium de puces et la recherche sur l’intelligence artificielle. Apple a également déclaré avoir créé des milliers d’emplois dans les industries créatives grâce à des dizaines de productions Apple TV + aux États-Unis.

Le chiffre de 430 milliards de dollars est une augmentation par rapport au chiffre de 350 milliards de dollars annoncé par la société en 2018, lorsque l’administration Trump tentait de montrer comment les réductions de l’impôt sur les sociétés profiteraient à l’économie américaine. Les 20000 nouveaux emplois s’ajoutent aux 20000 emplois annoncés en 2018.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’Apple doublait l’innovation et la fabrication aux États-Unis.

«Nous créons des emplois dans des domaines de pointe – de la 5G à l’ingénierie du silicium en passant par l’intelligence artificielle – en investissant dans la prochaine génération de nouvelles entreprises innovantes, et dans tout notre travail, nous construisons vers un avenir plus vert et plus équitable.»

Le communiqué de presse contenait quelques exemples de projets d’investissement en capital en développement. Celles-ci incluent un nouveau campus et un centre d’ingénierie en Caroline du Nord, axés sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

