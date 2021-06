Apple augmente ses fournisseurs de composants 5G alors que l’iPhone 13 devrait amener mmWave 5G dans plus de pays

Digitimes rapporte qu’Apple fait appel à davantage de fournisseurs de composants 5G alors qu’il accélère la production de l’iPhone 13. Apple travaille apparemment maintenant avec cinq fournisseurs distincts pour les composants Antenna-in-Package.

Apple doit étendre sa liste de fournisseurs car il utilisera cette fois-ci plus de pièces 5G, par rapport au cycle de sortie de l’iPhone 12.

L’iPhone 12 a été le premier iPhone à prendre en charge les vitesses 5G, à la fois inférieures à 6 GHz et mmWave. mmWave permet des vitesses multi-gigabit ultra-rapides dans certaines zones, mais il n’est disponible que dans certaines zones et ne fonctionne qu’à l’extérieur. la couverture inférieure à 6 GHz est beaucoup plus répandue, offrant approximativement des vitesses environ 2 à 5 fois plus rapides que la 4G.

mmWave 5G est impressionnant quand vous pouvez l’obtenir. Et pour l’iPhone 12, cette technologie n’était disponible que pour les clients d’Apple aux États-Unis. Les modèles américains d’iPhone 12 comportaient une fenêtre d’antenne spéciale pour permettre la prise en charge de mmWave, avec Verizon comme partenaire de lancement clé.

L’une des raisons pour lesquelles Apple a fait cela est que la couverture des opérateurs pour la 5G mmWave a été déployée de manière significative aux États-Unis l’année dernière, pas tellement à l’étranger. Un autre problème est le coût et la complexité de la production. Digitimes indique que chaque iPhone mmWave nécessite quatre modèles d’antenne dans le boîtier, d’où la nécessité pour Apple d’apporter une capacité d’approvisionnement supplémentaire pour ces pièces.

Comme on l’a dit auparavant, l’iPhone 13 prendra en charge mmWave dans davantage de régions, s’étendant au-delà des États-Unis. Dans ce dernier rapport, Digitimes indique que les modèles mmWave représenteront jusqu’à 60% de toutes les unités iPhone 13.

