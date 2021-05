Apple augmente son investissement dans la fabrication de Corning, fabricant de verre iPhone 12 Ceramic Shield

Apple a déjà octroyé 450 millions de dollars du fonds de fabrication avancée d’Apple et a annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire de 45 millions de dollars. Apple affirme que son financement antérieur a aidé Corning à développer le verre Ceramic Shield résistant et durable, qui a fait ses débuts en tant que verre de protection de l’iPhone 12.

On ne sait toujours pas si la fourniture de verre Ceramic Shield par Corning est un accord exclusif ou si ses recherches seront étendues à d’autres fabricants de téléphones à l’avenir. Le communiqué de presse indique que la vitrocéramique renforcée est le résultat d’une recherche collaborative menée par des experts d’Apple et de Corning.

Corning produit tout le verre pour l’iPhone dans une usine du Kentucky. Le fonds de fabrication de 5 milliards de dollars et plus vise à aider les entreprises manufacturières aux États-Unis, sous la forme de bons de commande et d’investissements initiaux. Corning soutient plus de 1 000 emplois aux États-Unis.

Apple a annoncé la semaine dernière un investissement supplémentaire de 410 millions de dollars dans II-VI, la société qui produit des lasers VCSEL – un composant essentiel du système de caméra TrueDepth pour Face ID.

Dans un communiqué, le COO d’Apple, Jeff Williams, a évoqué le long partenariat de l’entreprise avec Corning.

«Apple et Corning collaborent depuis longtemps pour accomplir l’impossible», a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. «De la toute première vitre pour iPhone au révolutionnaire Ceramic Shield de la gamme iPhone 12, notre collaboration a changé le paysage de la conception et de la durabilité des coques de smartphone. Ceramic Shield est un excellent exemple des technologies possibles lorsque l’innovation profonde rencontre la puissance de la fabrication américaine. Nous sommes très fiers de travailler aux côtés de Corning, dont l’héritage vieux de 170 ans témoigne de l’ingéniosité de la main-d’œuvre américaine. »

À l’origine, le premier iPhone était présenté avec un écran en plastique. Cependant, Steve Jobs a remarqué que les prototypes étaient facilement rayés lorsqu’ils étaient dans les poches. Quelques mois après la sortie de l’iPhone en juin 2007, Apple s’est appuyé sur Corning pour produire en série un «verre Gorilla Glass» résistant aux rayures à utiliser pour l’écran de l’iPhone au lieu d’un couvercle en plastique. Depuis, Apple a utilisé le verre Corning pour chaque modèle d’iPhone.

