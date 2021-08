Apple augmenterait les prix de l’iPhone 13 pour compenser l’augmentation des coûts de production des puces

in

Apple prévoit d’augmenter le prix de la prochaine série d’iPhone 13 afin de compenser l’augmentation des coûts de production de puces de son principal fournisseur de puces TSMC, selon un rapport de DigiTimes.



Selon le rapport, TSMC prévoit d’augmenter les coûts de production de sa puce, impactant plusieurs clients, dont Apple. TSMC chercherait à augmenter ses coûts jusqu’à 20 % pour ses « technologies de traitement avancées et matures ». Les nouveaux changements devraient entrer en vigueur en janvier.

TSMC aurait notifié aux clients des augmentations de prix allant jusqu’à 20 % pour ses technologies de traitement avancées et matures, les nouveaux prix devant entrer en vigueur à partir de janvier 2022. Les ajustements de prix concerneront également les commandes devant être exécutées à partir de décembre. Pour les technologies avancées de traitement sub-7 nm de TSMC, les cotations augmenteront de 3 à 10 %, ont indiqué les sources. Apple, le plus gros client de TSMC avec ses commandes représentant plus de 20 % du chiffre d’affaires total des plaquettes de la fonderie, connaîtra une hausse des prix de 3 à 5 %, ont indiqué les sources.

Afin de compenser l’augmentation des coûts, Apple envisagerait d’augmenter les coûts de la prochaine série ‌iPhone 13‌ pour “atténuer l’impact de la hausse des coûts sur leur rentabilité”.

Alors qu’ils sont confrontés à une augmentation des coûts de production, les vendeurs de marques peuvent finir par répercuter les coûts sur les clients du marché final, ont déclaré les observateurs. Apple est susceptible de fixer des prix plus élevés pour son prochain iPhone et d’autres séries, selon des sources du marché. Plusieurs fournisseurs de marques d’ordinateurs portables, qui ont augmenté leurs prix de 5 à 10 % jusqu’à présent cette année, continuent d’explorer des moyens d’atténuer l’impact de la hausse des coûts sur leur rentabilité.

Apple prépare cette année des améliorations considérables pour l’iPhone 13‌, y compris des fonctionnalités spécialement conçues pour les photographes et vidéastes professionnels. Sur les modèles haut de gamme de la prochaine gamme, Apple aurait ajouté la prise en charge de ProRes pour les vidéos et les vidéos en mode portrait. Apple peut considérer ces deux caractéristiques comme une justification d’une augmentation de prix sur ses iPhones les plus premium.

Apple devrait organiser un événement entièrement numérique qui comprendra l’annonce de l’iPhone 13‌ et de l’Apple Watch Series 7 dans quelques semaines seulement. Pour rattraper tout ce que nous savons sur les prochains iPhones, n’oubliez pas de consulter notre guide complet.