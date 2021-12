Apple augmenterait ses livraisons d’iPhone de 30 % au premier semestre 2022

Mardi 7 décembre 2021 01h35 PST par Sami Fathi

Selon un nouveau rapport de DigiTimes Taiwan, Apple augmenterait les livraisons d’iPhone de 30 % pour le premier semestre de l’année prochaine avec l’objectif plus large de dépasser les 300 millions d’expéditions d’iPhone en 2022.



Le rapport, citant des personnes proches du dossier, a déclaré qu’Apple espère remettre en question son objectif de livrer 300 millions d’iPhones en 2022. Les livraisons pour le premier semestre de la gamme iPhone 13 augmenteront de 30%, selon le rapport. , mais les performances de l’année entière seront également impactées par le lancement de l’iPhone 14 à l’automne.

Bloomberg a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’Apple informait ses fournisseurs de réduire la production de l’‌iPhone‌ dans un contexte de baisse de la demande. La disponibilité de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro n’était initialement pas fiable en raison de la forte demande associée à la pénurie continue de puces. Le rapport d’aujourd’hui suggère qu’Apple s’attend à ce que la demande rebondisse au début de 2022, et en outre, s’attend à une année plus importante dans l’ensemble alimentée par l’iPhone 14‌ à l’automne.

Histoires populaires

Apple AirTag lié à l’augmentation du nombre de vols de voitures, rapport de la police canadienne

Les AirTags d’Apple sont utilisés dans un nombre croissant de vols de voitures ciblés au Canada, selon la police locale. Dans un communiqué de presse de la police régionale de York, les enquêteurs ont identifié une nouvelle méthode utilisée par les voleurs pour traquer et voler des véhicules haut de gamme qui tirent parti des capacités de localisation de l’AirTag. Alors que la méthode de vol des voitures est en grande partie …

Apple prévoit cinq nouveaux Mac pour 2022, dont l’actualisation du MacBook Pro d’entrée de gamme

Apple travaille sur cinq nouveaux Mac à lancer en 2022, dont une nouvelle version du MacBook Pro d’entrée de gamme, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », Gurman a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Apple lance cinq nouveaux Mac en 2022, notamment : Un iMac haut de gamme avec du silicium Apple pour s’asseoir au-dessus de l’iMac 24 pouces dans la gamme Un MacBook important Air…

Selon la rumeur, la gamme Apple Watch 2022 comprendrait une nouvelle Apple Watch SE et un modèle «robuste» pour le sport

Apple prévoit une refonte complète de sa gamme Apple Watch pour 2022, y compris une mise à jour de l’Apple Watch SE et une nouvelle Apple Watch avec un design robuste destiné aux athlètes sportifs, selon le journaliste respecté de Bloomberg Mark Gurman. Écrivant dans le dernier volet de sa newsletter Power On, Gurman a déclaré que pour 2022, parallèlement à l’Apple Watch Series 8, Apple prévoyait une mise à jour pour …

Le MacBook Air 2022 obtient une mise à niveau majeure de l’affichage avec un seul inconvénient

Selon des rapports récents, le MacBook Air de nouvelle génération d’Apple devrait intégrer de nombreuses fonctionnalités du nouveau MacBook Pro, avec une omission notable. Les derniers modèles de MacBook Pro sont dotés d’un écran mini-LED « Liquid Retina XDR » avec des noirs profonds et une prise en charge d’une luminosité maximale de 1 600 nits. L’écran est également doté de la technologie « ProMotion » d’Apple, capable de…

L’iPad Pro avec chargement sans fil, l’iPad Air 5 et l’iPad 10 devraient faire leurs débuts en 2022

Apple se prépare à mettre à jour trois de ses modèles d’iPad en 2022, y compris l’iPad d’entrée de gamme, l’iPad Air et l’iPad Pro, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans sa dernière newsletter « Power On », Gurman a réitéré les plans d’Apple pour sortir un nouvel iPad Pro en 2022, doté d’un nouveau design et d’une recharge sans fil, et a clarifié l’intention de l’entreprise de sortir de nouvelles versions de l’iPad d’entrée de gamme…

À la une : iPhone SE 3 au début de 2022, astuces macOS Monterey, AirPower Revival, etc.

La ruée vers les offres du Black Friday est passée, et bien qu’il reste probablement encore des achats de vacances à faire, l’attention se tourne également vers les rumeurs avec un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2022. Les rumeurs de cette semaine incluaient le prochain iPhone SE qui serait à venir. au début de l’année prochaine et un chargeur multi-appareils similaire à l’AirPower annulé d’Apple, tandis que nous avons également examiné ce que nous pourrions voir pour un …