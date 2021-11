Apple aurait acheté des publicités pour des applications basées sur un abonnement afin de collecter plus de commissions [Updated]

Mettre à jour: Apple a maintenant déclaré que la suggestion selon laquelle il achète « secrètement » ou « discrètement » des publicités pour des applications tierces est une fausse description. La société dit qu’elle communique régulièrement avec les développeurs au sujet des publicités qu’elle diffuse en leur nom. Voir la clarification complète d’Apple pour plus d’informations.

Apple aurait acheté des publicités Google pour des applications tierces populaires basées sur des abonnements afin de renforcer sa collecte de commissions sur les achats intégrés, selon un article de Forbes.



Apple aurait acheté des publicités Google pour des applications tierces par abonnement, notamment HBO, Masterclass, Babbel, Tinder, Plenty of Fish et Bumble, depuis au moins deux ans. Un spécialiste du marketing s’adressant à Forbes a suggéré que de nombreuses marques pour lesquelles Apple semble faire de la publicité ont affirmé avoir tenté de contourner les politiques de l’App Store. Les annonces seraient placées sans le consentement du développeur et Google refuse apparemment de les supprimer.

Les publicités ne divulguent pas qu’elles sont payées par Apple, mais redirigent vers l’App Store plutôt que vers les pages d’abonnement sur le site Web de la marque. Une source, parlant à Forbes, a expliqué :

Apple essaie de maximiser l’argent qu’ils gagnent en générant des achats intégrés que les gens achètent via l’Apple Store. Apple a compris qu’ils pouvaient gagner plus d’argent avec ces développeurs s’ils incitaient les gens à acheter sur l’App Store plutôt qu’à un flux Web.

Les publicités encourageant les utilisateurs à s’abonner à un service mènent généralement à des pages qui encouragent les utilisateurs à s’inscrire en ligne, contournant les frais d’achat intégrés d’Apple de 15 ou 30 % et permettant à l’entreprise de collecter tous les revenus de l’abonnement.

Google prétend qu’il n’est pas responsable de qui achète des publicités sur sa plate-forme. Les règles de Google en matière de publicité autorisent les entreprises à utiliser la marque d’une autre entreprise si « principalement destinée à vendre (ou à faciliter clairement la vente de) produits ou services, composants, pièces de rechange ou produits ou services compatibles correspondant à la marque ».

Il y a apparemment des indications qu’Apple embauche une seule agence pour placer les annonces, car elles ont chacune « des liens de suivi similaires avec des paramètres presque identiques ».

Forbes spécule que les publicités non sollicitées d’Apple font potentiellement perdre des millions de dollars de revenus à certaines applications tierces et entraînent des coûts d’acquisition de clients et de publicité élevés pour leurs propres campagnes, car les prix augmentent lorsque plusieurs parties enchérissent sur les mêmes espaces publicitaires. La pratique équivaut à « une forme d’arbitrage publicitaire », selon Forbes.