Apple aurait annulé son projet de lancer un iPad Air avec un écran OLED en 2022 | La technologie

Apple envisage de lancer un iPad Pro 11 pouces avec un mini écran LED, ce qui aurait nui aux projets d’un iPad Air OLED.

La popularité d’Apple va bien au-delà des téléphones mobiles et des ordinateurs, et c’est qu’ils ont également une grande présence sur le marché des tablettes avec des iPad axés à la fois sur les professionnels et les loisirs qui reçoivent généralement une sorte de service presque chaque année. celui attendu pour l’iPad Air en 2022.

Cependant, il a déjà été dit que l’iPad Air aurait un écran OLED d’ici 2022, une version demandée par la communauté qui espérait que cette gamme de tablettes obtiendrait la mise à jour qu’elle méritait.

Cependant, comme c’est souvent le cas dans ce type de projet technologique, Apple aura probablement définitivement abandonné cette idée d’ici 2022.

C’est ce qu’a commenté l’analyste spécialisé sur Apple, Ming Chi Kuo, qui l’a clairement fait savoir dans une nouvelle note pour les investisseurs obtenue par les macrumeurs.

Plus précisément, il affirme qu’Apple a annulé son projet de lancer un iPad Air mis à jour avec un écran OLED l’année prochaine. en raison de divers problèmes liés à la qualité et aux coûts.

Ce changement de cap serait lié au lancement de la iPad Pro 11 pouces avec mini écran LED en 2022, et dans lequel il semble que ceux de Cupertino vont se concentrer.

Actuellement, l’iPad Pro 12,9 pouces comprend la technologie mini LED, avec laquelle l’analyste affirme qu’Apple avait annulé son iPad Air avec écran OLED car cela aurait été préjudiciable à la vente de l’iPad Pro 11 mis à jour.

Ainsi, pour l’instant, il semble qu’Apple envisage de conserver un écran LCD pour l’iPad Air.