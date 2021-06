Apple aurait commencé à construire des puces M2 pour sa prochaine série de MacBooks 2021 – .

Apple a confirmé l’été dernier des rumeurs selon lesquelles il produirait ses propres puces informatiques pour Mac, époustouflant le monde en disant qu’il prévoyait de se séparer d’Intel pour ses ordinateurs portables et de bureau d’ici deux ans. Apple a lancé le M1 en novembre dernier dans le MacBook Pro 13,3 pouces, le MacBook Air et le nouveau Mac mini. Apple a ensuite utilisé le même System-in-Chip (SoC) sur l’iMac 24 pouces et l’iPad Pro 2021 qui ont été dévoilés il y a quelques semaines.

À l’avenir, Apple devrait mettre à niveau les Mac restants vers les SoC de la série M, avec un processeur M2 de nouvelle génération qui alimenterait les MacBook Pro 2021 14 pouces et 16 pouces. Une récente mise à jour de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Asie a déclaré que les fabricants d’écrans à mini-LED commenceraient à expédier des panneaux pour les deux appareils au troisième trimestre de l’année, ce qui implique que les deux ordinateurs portables pourraient connaître des retards de lancement même s’ils sont dévoilés à la WWDC. la semaine prochaine. Une autre histoire de l’Asie dit que TSMC pourrait avoir les premières expéditions M2 prêtes d’ici juillet.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme pour les puces de la série A de l’iPhone, qui sont étroitement liées, les SoC de la série M devraient subir les mêmes cycles de mise à niveau annuels. Alors qu’Apple a utilisé la même puce M1 sur quatre ordinateurs portables et ordinateurs de bureau distincts jusqu’à présent, il s’appuiera sur différentes saveurs de SoC de la série M pour les futurs ordinateurs, en fonction de leur objectif.

Un rapport de Bloomberg indiquait il y a quelques semaines que les MacBook Pro qui sont sur le point de lancer fonctionneront sur les toutes nouvelles puces M2. Le rapport spécifiait les spécifications attendues pour les nouveaux processeurs – d’après notre couverture à l’époque :

Le MacBook Pro 14 pouces (nom de code J314) et le MacBook Pro 16 pouces (J316) apporteront un nouveau design, mais le nouveau châssis n’est pas le seul changement. Ils comprendront un chargeur magnétique MagSafe et plus de ports, dont un port HDMI et un emplacement pour carte SD. Les nouveaux Pros comprendront deux puces différentes nommées Jade C-Chop et Jade C-Die. Ils comprendront huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie. Le GPU passe à 16 ou 32 cœurs. Le M1 est livré avec quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs efficaces, et il est disponible en variantes de GPU à 7 ou 8 cœurs.

Par ailleurs, Nikkei Asia affirme maintenant que TSMC pourrait commencer à expédier le SoC provisoirement appelé M2 en juillet. La puce sera utilisée dans les MacBooks dont la commercialisation est prévue au second semestre, note le rapport, sans fournir de précisions.

Le nouveau chipset de la série M sera construit sur la dernière technologie de production de semi-conducteurs de TSMC, 5 nanomètres plus ou N5P. La production des puces prendra au moins trois mois, a déclaré Nikkei.

Le rapport ne mentionne pas d’autres spécifications M2, mais on s’attend à ce que le nouveau SoC fournisse plus de cœurs, des performances CPU, GPU et NPU plus rapides et une efficacité énergétique accrue.

Les ordinateurs portables M1 ont été très appréciés pour leur vitesse et leur autonomie. Le meilleur éloge est venu de la campagne de critiques incessante d’Intel qui a harcelé les Mac M1 pendant la majeure partie de l’année. Plus souvent qu’autrement, les publicités d’Intel se sont retournées contre lui ou ont nui à Intel au cours du processus.

Meilleure offre du jour Prime Day 2021 a commencé tôt pour le Fire TV Stick 4K – seulement 29,99 $ avec le code promo HELLOFTV! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez :10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission