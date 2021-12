Apple aurait embauché le responsable des communications AR de Meta avant le lancement du casque en 2022

Alors que les rumeurs sur le casque AR d’Apple ne font que croître, la société aurait embauché le responsable des communications en réalité augmentée de Meta. Comme l’a rapporté Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On, on lui a dit qu’Apple avait embauché Andrea Schubert, responsable des communications et des relations publiques de Meta pour ses efforts de réalité augmentée.

Avant ce lancement, Apple commence à aligner ses canards. On me dit que la société a embauché Andrea Schubert, responsable des communications et des relations publiques de Meta Platforms Inc. pour ses efforts de réalité augmentée.

Jusqu’à présent, Bloomberg a signalé que le casque AR d’Apple peut afficher du texte, des e-mails, des cartes, des jeux et d’autres éléments via des écrans holographiques intégrés à l’objectif. L’année dernière, Mark Gurman a révélé que la société avait deux stratégies pour ses appareils de réalité augmentée, l’une étant les lunettes AR et l’autre un casque AR/VR plus robuste.

Les dernières rumeurs suggèrent que l’appareil sera destiné aux utilisateurs avancés car il comportera deux écrans 8K pour afficher des images à ultra haute résolution. Ming-Chi Kuo pense que le casque AR/VR d’Apple sera équipé de capteurs 3D avancés capables non seulement de détecter des objets dans une scène, mais également d’identifier les gestes faits par les mains de l’utilisateur.

Alors qu’il a d’abord fait valoir que les « lunettes Apple » devaient s’appuyer fortement sur l’iPhone, l’analyste dit maintenant que l’appareil disposera d’une puce avancée pour fonctionner sans téléphone à proximité. Un autre rapport de Kuo affirme que le casque pèsera environ 350 grammes.

Alors que plusieurs sources pensaient que le casque AR/VR d’Apple serait introduit en 2020, il semble maintenant que la société pourrait avoir l’intention d’annoncer le nouveau produit en 2022.

À l’heure actuelle, le scénario le plus probable est que le casque d’Apple arrivera dans les magasins à la fin de 2022. Bien sûr, tout peut changer jusqu’à ce qu’Apple annonce officiellement le nouveau produit, mais avec le PR de Meta embauché par Apple, cela montre que la société avance vraiment dans cette direction de casque AR.

