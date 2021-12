Apple aurait embauché le responsable des relations publiques AR de Meta

Apple aurait embauché Andrea Schubert, responsable des communications et des relations publiques de Meta pour ses produits de réalité augmentée (RA), selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dans sa newsletter Power On. La page LinkedIn de Schubert indique qu’elle travaille pour Meta depuis près de six ans.

« Meta, avec Oculus, a été le leader du marché des casques, donc une telle location est logique alors qu’Apple approche de son lancement », explique Gurman. Lors du Black Friday et du Cyber ​​Monday de cette année, l’Oculus Quest 2 de Meta était l’un des produits les plus vendus. Sans oublier que l’application Oculus de Meta a dominé l’App Store aux États-Unis le jour de Noël et est devenue aujourd’hui l’application gratuite numéro un sur le Google Play Store, signe potentiel qu’un nombre important de personnes ont reçu le casque en cadeau ce jour férié.

Les rumeurs continuent de circuler autour du casque AR/VR d’Apple, Apple restant discret sur le produit. Bloomberg a précédemment signalé que le casque pourrait coûter 3 000 $ et être livré avec des écrans 8K, ainsi que des capteurs 3D pour le suivi des mains. Le casque peut également devoir s’appuyer sur un iPhone ou un Mac connecté pour les tâches gourmandes en processeur. Cependant, nous n’aurons peut-être pas à attendre trop longtemps pour qu’Apple dévoile officiellement le casque présumé. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo prédit que le casque de réalité mixte pourrait être lancé en 2022.