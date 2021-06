Apple aurait exploré la création de cliniques de soins primaires, Apple Watch relayant les données de santé aux médecins Apple

Selon un rapport du Wall Street Journal, Apple avait envisagé de mettre en place un service médical interne qui offrirait des cliniques de soins primaires avec des médecins employés par Apple. Le Journal indique que la société explorait comment l’Apple Watch pourrait être utilisée pour améliorer les soins de santé.

Ce projet a été envisagé en 2016, mais a apparemment été mis en pause, en partie parce que le dogfooding par Apple d’un projet similaire pour ses propres employés a été peu utilisé.

Le directeur de l’exploitation d’Apple, Jeff Williams, avait apparemment chargé son équipe de trouver des moyens de perturber l’industrie de la santé traditionnelle, où les patients ne voient des médecins que lorsque quelque chose ne va pas.

Le plan présenté était d’offrir un service de santé par abonnement qui combinerait des soins virtuels et en personne fournis par des médecins Apple, amélioré par une surveillance continue de la santé par l’Apple Watch et l’iPhone du client.

Selon le rapport, Apple a utilisé des cliniques de santé pour employés près d’Apple Park comme banc d’essai pour le programme. Cependant, le projet n’a pas beaucoup avancé dans les années qui ont suivi. Le Journal indique que certains employés ont critiqué l’exactitude des données recueillies dans les cliniques des employés.

Le Journal cite une anecdote tirée d’une réunion interne.

Les employés préoccupés par la culture ont évoqué une réunion de 2019 au cours de laquelle un responsable de niveau intermédiaire a soulevé des questions sur les données, selon des personnes familières avec la réunion et les documents. Le Dr Desai a répondu avec colère, amenant certains présents à conclure que les questions critiques n’étaient pas les bienvenues, selon les personnes et les documents. Le manager a quitté Apple des semaines plus tard et l’épisode a contribué à son départ, selon des documents. Le porte-parole d’Apple a déclaré que le Dr Desai avait évoqué l’importance de l’intégrité des données lors de la réunion. “Cette affaire a fait l’objet d’une enquête approfondie et les allégations n’ont pu être étayées”, a déclaré le porte-parole. Apple a refusé de commenter les circonstances du départ de l’employé.

En réponse à l’article, un représentant d’Apple a déclaré que de nombreuses allégations étaient “basées sur des informations incomplètes, obsolètes et inexactes”.

Jusqu’à présent, Apple a contribué à l’espace de la santé grâce à des capteurs et au suivi des données via ses appareils. La société a popularisé la surveillance de la fréquence cardiaque, la détection des chutes et les fonctions ECG via l’Apple Watch. Il rassemble des mesures de santé et de forme physique via la base de données HealthKit, que les utilisateurs peuvent consulter via l’application Santé sur iPhone et Apple Watch.

Lors de la WWDC, Apple a annoncé une nouvelle mesure de « stabilité de marche » et la possibilité de partager des données de santé directement avec des médecins partenaires. L’application Santé d’iOS 15 informe également automatiquement les utilisateurs des changements spectaculaires dans les tendances à long terme de leurs données de santé.

