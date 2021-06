Apple aurait prévu une refonte radicale de l’iPad mini – .

Il y a quelques mois, un rapport affirmait que l’iPad mini 6 offrirait un design important en 2021, la première mise à jour du design en six ans. Le rapport indique que la plus petite tablette abandonnera les grands cadres supérieur et inférieur au profit d’un design tout écran avec une caméra perforée en haut et un bouton d’accueil Touch ID perforé en bas. Les rendus de cette fuite ne ressemblent à rien de ce qu’Apple a fait jusqu’à présent. Apple n’a pas encore adopté les conceptions de caméras perforées sur ses appareils iOS. Et faire percer le bouton d’accueil à travers l’écran est encore plus étrange à une époque où il existe une technologie disponible pour placer le capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Sans oublier que l’iPad dans ces rendus ne ressemblait en rien à l’iPad Pro et à l’iPad Air.

Avec l’iPad Air l’automne dernier, Apple a prouvé qu’il était prêt à apporter des changements radicaux à ses produits. L’iPad Air est la première tablette à disposer d’un bouton latéral avec Touch ID intégré, une fonctionnalité qui n’est disponible nulle part ailleurs sur les appareils iOS et iPadOS. Mais la tablette a le même design général que l’iPad Pro, avec des coins incurvés et une lunette symétrique autour de l’écran. Un nouveau rapport affirme qu’Apple mettra à jour le design de l’iPad mini, taquinant quelques modifications bienvenues sur la plus petite tablette d’Apple.

Avec ses 7,9 pouces, l’iPad mini est d’une taille idéale pour de nombreuses personnes à la recherche d’un iPad plus pratique. Le matériel de la tablette a été mis à jour pour la dernière fois il y a quelques années lorsqu’il a reçu la puce A12 Bionic qui alimente les iPhones 2018. L’iPad mini prend également en charge l’Apple Pencil. Mais le plus petit iPad a désespérément besoin d’un rafraîchissement. Après tout, même l’iPhone SE fonctionne sur une puce plus récente et les deux appareils commencent à 399 $.

L’actualisation de l’iPad mini 2021 ne concernera pas seulement les spécifications, Bloomberg affirmant que la première refonte radicale de la tablette est prévue plus tard cette année. Le rapport indique que les lunettes vont rétrécir et que le bouton d’accueil pourrait être supprimé :

L’iPad mini mis à jour devrait avoir des bordures d’écran plus étroites tandis que la suppression de son bouton d’accueil a également été testée.

C’est tout ce que Bloomberg avait à dire sur le relooking de l’iPad mini 6 inédit. Voir Apple apporter le même design iPad Pro/Air à l’iPad mini aurait du sens. Placer Touch ID sur le bouton d’alimentation serait également quelque chose que nous attendrions d’Apple, compte tenu du précédent de l’iPad Air. Cependant, ce ne sont que des spéculations à ce stade.

Le rendu de l’iPad mini 6 basé sur de prétendues conceptions CAO montre une conception tout écran avec caméra perforée et Touch ID à l’écran. Source de l’image : xleaks7 et Pigtou

Le design qui a fuité en janvier, vu ci-dessus, semble peu probable pour le nouvel iPad mini, bien qu’il corresponde à la description de Bloomberg.

Le rapport indique qu’Apple travaille sur une version plus fine de l’iPad d’entrée de gamme qui cible les étudiants. L’iPad 9 et l’iPad mini 6 sortiront tous les deux vers la fin de l’année.

