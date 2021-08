in

Apple aurait réduit l’un de ses projets de soins de santé les plus ambitieux. Selon un nouveau rapport d’Insider, Apple réduit HealthHabit, une application interne que les employés d’Apple peuvent utiliser pour suivre les objectifs de remise en forme, parler aux cliniciens et gérer l’hypertension.

Insider offre quelques informations sur HealthHabit, qui, selon certains employés, aurait pu être une offre destinée aux consommateurs à un moment donné si elle avait été un succès en interne.

Il s’agit d’une application appelée HealthHabit que les employés d’Apple peuvent utiliser pour enregistrer leurs objectifs de remise en forme, gérer l’hypertension et parler aux cliniciens et aux entraîneurs d’AC Wellness, le groupe de médecins avec lequel Apple travaille. Health Habit fait partie d’Apple Health, une organisation de plusieurs centaines d’ingénieurs, de gestionnaires de programmes, de data scientists, de designers et de médecins qui supervisent les cliniques Apple, les fonctionnalités grand public telles que les outils de fréquence cardiaque et de fitness et les paris de santé numériques secrets. Apple a piloté des programmes de coaching pour les travailleurs souffrant d’hypertension en tandem avec AC Wellness au cours des dernières années, et les employés considéraient HealthHabit comme une prochaine étape logique pour donner vie à ce travail, ont déclaré trois personnes. Si HealthHabit avait du succès en interne, cela aurait pu être un produit pour les clients un jour, ont déclaré les gens.

Le rapport indique que plus de 50 employés “passaient beaucoup de temps” à travailler sur l’application. Si ces employés ne peuvent pas trouver un autre poste au sein d’Apple au cours des prochaines semaines, ils seraient licenciés avec indemnité de départ.

L’avenir de HealthHabit n’est pas clair à ce stade. Insider spécule que le projet pourrait continuer mais avec une équipe plus petite, ou il pourrait être complètement arrêté.

La nouvelle intervient après qu’un rapport du Wall Street Journal plus tôt cette année a mis en lumière les problèmes internes auxquels HealthHabit et les ambitions plus larges d’Apple en matière de soins de santé sont confrontés. Ce rapport suggérait également qu’Apple avait exploré la création de cliniques de soins primaires, Apple Watch relayant les données de santé aux médecins Apple.

