Apple aurait remporté la guerre des enchères pour le nouveau film de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence ferait mieux de tweeter depuis un iPhone car elle viendra très probablement sur Apple TV+.

Comme le rapporte Deadline, Apple a remporté la guerre des enchères pour acquérir les droits d’un nouveau film avec Jennifer Lawrence. Lawrence, mieux connue pour ses rôles dans The Hunger Games, Silver Linings Playbook et American Hustle, devrait incarner Sue Mengers, un “super agent légendaire qui a enfilé une armure semblable à un caftan et a brandi un joint comme une masse tout en essayant d’obtenir la meilleure offre possible pour ses clients de premier plan.”

Nous entendons dire qu’Apple sortira victorieux du grand projet de biopic de Sue Mengers dont nous vous avons parlé dimanche soir avec l’actrice oscarisée Jennifer Lawrence et Paolo Sorrentino attaché à la réalisation. Apple est en pourparlers avancés pour obtenir ce package convoité qui s’est soldé par un second tour entre la division Original Films de la société technologique et Netflix. Il y a encore des pièces mobiles ici et les détails sont en cours d’élaboration.

Le rapport d’aujourd’hui en confirme un publié plus tôt cette semaine, selon lequel la société était en concurrence pour le projet avec Netflix. Selon ce rapport, les enchères pour le projet ont atteint jusqu’à 95 millions de dollars.

Paolo Sorrentino, oscarisé pour “La grande beauté”, est attaché à la réalisation d’un scénario de Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo et John Logan. Le film sera produit par Excellent Cadaver, la société de production de Lawrence, ainsi que par sa partenaire productrice Justine Polsky. Les enchères auraient éclipsé 80 millions de dollars et il y a des rumeurs selon lesquelles elles ont atteint 95 millions de dollars, ce qui signifie un gros salaire pour Lawrence, Sorrentino et la société, qu’ils ne recevraient probablement pas de studios intéressés par des choses embêtantes comme, disons, la vente de billets.

On ne sait actuellement pas quand le projet commencera la production ou quand il pourrait arriver dans les cinémas et sur le service de streaming d’Apple.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cela dit, Apple TV + continue d’ajouter une tonne de nouveaux films et séries télévisées originaux à sa gamme. Le mois dernier seulement, le service de streaming a lancé la deuxième saison attendue de Ted Lasso, les nouvelles docuseries musicales Watch the Sound avec Mark Ronson et le film primé de Sundance CODA.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.