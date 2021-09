Apple autorisera les développeurs d’applications “Reader” à se connecter au Web pour payer

Apple permettra aux développeurs d’applications de « lecteur » de créer des liens vers leurs propres sites Web. Voici ce que cela signifie.

La concession d’Apple vient clore une enquête de la Japan Fair Trade Commission (JFTC). Le changement ne s’applique qu’aux applications « lecteur » – essentiellement des applications avec une bibliothèque organisée. Netflix, Spotify et Kindle sont tous considérés comme des applications de lecture selon la définition du terme d’Apple.

La JFTC enquête sur Apple depuis 2016 en ce qui concerne la transparence des applications. Actuellement, des applications comme Netflix et Spotify sont inutiles sur iOS si vous n’avez pas encore d’abonnement. Les deux applications ne proposent qu’une page de connexion sans lien vers leur site Web. « Vous ne pouvez pas vous inscrire à Netflix dans l’application. Nous savons que c’est un problème », dit l’application Netflix lorsque vous l’ouvrez sans être connecté.

Apple dit que cela aidera les développeurs à protéger les utilisateurs lors de la connexion à des sites Web externes. Cela suggère qu’il y aura une sorte de directive sur l’endroit où le lien vers Spotify ou Netflix peut apparaître. Il n’est pas non plus clair si les développeurs seront en mesure de mentionner les prix. Malgré la décision, tout le monde n’est pas satisfait du changement.

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a tweeté à propos de la décision d’aujourd’hui, la qualifiant de pas dans la bonne direction. « C’est un pas dans la bonne direction, mais cela ne résout pas le problème. Les développeurs d’applications veulent des règles claires et équitables qui s’appliquent à toutes les applications. Notre objectif est de rétablir la concurrence une fois pour toutes, pas une étape arbitraire et égoïste à la fois. Nous continuerons à faire pression pour une vraie solution », lit-on dans le tweet.

Spotify fait partie de la Coalition for App Fairness, lancée par certains des plus grands concurrents d’Apple. Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix et Deezer ne sont que quelques noms qui recherchent des règles du jeu plus équitables d’Apple en ce qui concerne les applications.

La Coalition cherche à réduire la réduction de 30% des paiements d’Apple, le manque d’options compétitives pour la distribution d’applications sur iOS, et affirme qu’Apple utilise son contrôle sur iOS pour favoriser ses propres services.