Apple autorisera les systèmes de paiement alternatifs dans l’App Store en Corée du Sud

Apple permettra aux développeurs d’App Store de proposer des systèmes de paiement alternatifs en Corée du Sud après que le pays a adopté une loi interdisant aux opérateurs de magasins d’applications d’exiger des développeurs qu’ils utilisent leurs propres systèmes d’achat intégrés, rapporte The Korea Herald.



Apple prévoit toujours de facturer des frais réduits sur les achats effectués via des systèmes de paiement alternatifs, selon les plans que la société a soumis à la Commission coréenne des communications. Apple n’a pas indiqué quand la nouvelle politique entrerait en vigueur ni quelle serait sa structure de commission pour les paiements alternatifs, selon le rapport.

« Nous sommes impatients de travailler avec le KCC et notre communauté de développeurs sur une solution qui profite à nos utilisateurs coréens », a déclaré Apple dans un communiqué partagé avec The Korea Herald. « Apple a un grand respect pour les lois coréennes et une solide histoire de collaboration avec les développeurs d’applications talentueux du pays. Notre travail sera toujours guidé en faisant de l’App Store un endroit sûr et fiable pour que nos utilisateurs téléchargent les applications qu’ils aiment. «

En novembre, Google a annoncé qu’il autoriserait également les développeurs à proposer des systèmes de facturation alternatifs intégrés dans son Play Store en Corée du Sud, et a déclaré qu’il réduirait ses frais pour les systèmes de paiement alternatifs de quatre points de pourcentage. Pour la « grande majorité » des développeurs, Google a déclaré que ses frais passeraient de 15 % pour les transactions via le système de facturation de Google Play à 11 % pour les transactions via un autre système de facturation.

