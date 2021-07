Apple avertit les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac de mettre à jour leur logiciel maintenant

Apple a publié iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 et macOS Big Sur 11.5.1 plus tôt cette semaine. Comme le suggère la numérotation, il ne s’agissait pas des mises à jour les plus importantes pour l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Néanmoins, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez mettre à jour tous vos appareils Apple. Non seulement ces mises à jour corrigent quelques bogues, mais elles corrigent également un dangereux exploit zero-day.

Dans un avis de sécurité, Apple indique que la vulnérabilité récemment découverte pourrait avoir été activement exploitée. Si vous ne mettez pas à jour vos appareils maintenant, vous laissez la porte ouverte aux ennuis. Apple explique que la vulnérabilité a donné à une application la possibilité « d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau ». Apple a résolu le problème de corruption de la mémoire avec une meilleure gestion de la mémoire.

Si vous possédez l’un des appareils suivants, assurez-vous d’avoir téléchargé la dernière mise à jour : iPhone 6s et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures, iPad mini 4 et versions ultérieures, iPod touch (7e génération) et tout Mac exécutant macOS Big Sur.

En plus de corriger une faille de sécurité dangereuse, iOS 14.7.1 corrige également un bogue iPhone ennuyeux. Après le lancement d’iOS 14.7, certains utilisateurs ont signalé que leurs iPhones ne déverrouillaient plus automatiquement leurs montres Apple. Apple a confirmé dans un message sur son site d’assistance qu'”un problème dans iOS 14.7 affectait la capacité des modèles d’iPhone avec Touch ID à déverrouiller Apple Watch”. Ce bogue a été corrigé dans iOS 14.7.1, il y a donc encore une autre raison de le télécharger.

Comment installer les mises à jour iPhone, iPad et Mac

L’installation d’une nouvelle mise à jour sur votre iPhone, iPad ou iPod touch est un processus incroyablement simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur “Télécharger et installer” au bas de cette page. Si vous préférez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Utilisateurs de Mac, accédez au Menu pomme > Préférences de système > Mise à jour logicielle pour trouver le dernier logiciel. Encore une fois, vous devez mettre à jour vos appareils dès que possible.

Il s’agit du dernier d’une longue série de problèmes de sécurité graves qu’Apple a corrigés ces derniers mois. Il est vrai que la plate-forme est généralement plus sécurisée qu’Android. Mais iOS n’est pas à l’abri des problèmes, et ce dernier zero-day est un excellent rappel des raisons pour lesquelles vous devez toujours installer les dernières mises à jour logicielles dès qu’elles sont disponibles. Suivez les instructions ci-dessus pour mettre à jour votre iPhone, iPad ou Mac dès que possible. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vous êtes à l’abri de ce dernier exploit.

