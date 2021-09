Apple avertit que les vibrations comme celles des moteurs de moto haute puissance peuvent endommager les appareils photo de l’iPhone

Apple a publié aujourd’hui un nouveau document d’assistance avertissant les utilisateurs d’iPhone que les caméras de leurs appareils peuvent être endommagées par l’exposition à certaines fréquences vibratoires telles que celles générées par les moteurs de moto haute puissance.



Les objectifs d’appareil photo ‌iPhone‌ avec stabilisation optique de l’image (OIS) ou autofocus en boucle fermée (AF) sont sensibles à ces dommages en raison de leur utilisation de gyroscopes et/ou de capteurs magnétiques pour aider à compenser les mouvements et les vibrations lors de la prise de photos ou de vidéos.

Les systèmes OIS et AF en boucle fermée de l’iPhone sont conçus pour durer. Cependant, comme c’est le cas pour de nombreux appareils électroniques grand public qui incluent des systèmes tels que l’OIS, une exposition directe à long terme à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences peut dégrader les performances de ces systèmes et entraîner une qualité d’image réduite pour les photos et les vidéos. Il est recommandé d’éviter d’exposer votre iPhone à des vibrations prolongées de grande amplitude.

En raison de ce risque, Apple recommande aux utilisateurs de ne pas attacher leurs iPhones directement au châssis ou au guidon de ces motos, car la transmission directe des vibrations peut être intense. Apple recommande même aux utilisateurs qui installent leurs appareils sur des appareils moins puissants comme les cyclomoteurs et les scooters électriques d’utiliser au moins un support antivibratoire pour minimiser les risques de dommages.

Premier tour sur la moto et je pense que j’ai grillé l’appareil photo de mon iPhone. 8 milles. Conception de merde. – James Chadbourne (@mack505) 4 septembre 2021

On ne sait pas s’il y a une raison spécifique pour laquelle Apple a publié le document pour le moment, mais il y a eu un certain nombre de rapports sur des forums de discussion et d’autres lieux au fil des ans sur les dommages causés dans de tels scénarios, y compris sur des vélos de montagne.

Apple a précédemment averti que les systèmes OIS et AF en boucle fermée peuvent également souffrir d’interférences magnétiques qui dégradent les performances de l’appareil photo lorsqu’ils sont utilisés avec certains accessoires ‌iPhone‌, bien que les problèmes liés aux aimants aient tendance à être temporaires et puissent être résolus en retirant simplement les accessoires. Les vibrations peuvent plus facilement entraîner des dommages permanents aux systèmes.

Tous les modèles d’‌iPhone‌ à partir de l’‌iPhone‌ 7, ainsi que les iPhone‌ 6 Plus et ‌iPhone‌ 6s Plus, ont OIS et/ou AF en boucle fermée et sont potentiellement concernés.

Meilleures histoires

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7

Apple devrait sortir l’Apple Watch Series 7 dans quelques semaines aux côtés de nouveaux modèles d’iPhone 13, et il semble que cela pourrait être l’une des mises à jour de conception les plus excitantes que nous ayons eues pour l’Apple Watch depuis quelques années. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. On ne s’attend pas à de nouvelles fonctionnalités de santé cette année, et s’il y a de nouveaux capteurs de santé, Apple les a gardés…

Répartition complète des fonctionnalités de l’iPhone 13 : tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

Avec le lancement de la gamme iPhone 13 d’Apple qui n’est que dans quelques semaines, nous avons compilé toutes les rumeurs cohérentes de notre couverture au cours de l’année écoulée pour dresser un tableau complet des fonctionnalités et des mises à niveau à venir sur les nouveaux smartphones de l’entreprise. Pour plus de clarté, seules les améliorations, mises à niveau et nouvelles fonctionnalités explicites par rapport à la gamme iPhone 12 sont répertoriées. Il est à noter que…

Rumeurs d’événements Apple à l’automne 2021 : iPhones en septembre, MacBook Pros fin octobre et plus

Jeudi 12 août 2021 13:04 PDT par Sami Fathi

Cette année, Apple a déjà lancé plusieurs nouveaux produits, dont de nouveaux iPad, l’iMac 24 pouces, la nouvelle Apple TV et bien sûr les AirTags. Dans la perspective des prochaines semaines, la liste des produits Apple 2021 s’allongera encore plus alors qu’Apple se prépare à révéler les prochains iPhone, MacBook Pro, etc. Il y a eu une avalanche de rumeurs sur la saison d’automne de cette année et ce qu’Apple a prévu …

Les rendus CAO présumés de l’Apple Watch Series 7 révèlent un nouveau design avec des bords plats et un écran plus grand

La prochaine Apple Watch Series 7 présentera des bords plats, un écran plus grand grâce à des lunettes plus petites et un haut-parleur plus proéminent, selon les nouveaux rendus CAO, prétendument obtenus à partir de sources de l’industrie, partagés aujourd’hui par 91mobiles. Les rendus révèlent un design Apple Watch mis à jour qui s’inspire des bords plats de l’iPhone 12, de l’iPad Pro, de l’iPad Air et des prochains 14 et 16 pouces…

Un plus grand iMac haut de gamme repensé devrait être lancé l’année prochaine

Le plus grand iMac redessiné d’Apple arrivera dans le courant de 2022 plutôt que plus tard cette année, selon le leaker connu sous le nom de “Dylandkt”. Sur Twitter, Dylandkt a affirmé que « l’iMac haut de gamme » d’Apple ne devrait pas sortir au quatrième trimestre 2021 aux côtés des « Mac M1X » d’Apple – une référence aux modèles MacBook Pro redessinés d’Apple – car « Apple ne veut tout simplement pas que leurs appareils le fassent. ..

Couleurs iPhone 12 : Choisir la bonne couleur

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont arrivés en octobre dernier dans une gamme d’options de couleurs, avec des teintes entièrement nouvelles disponibles sur les deux appareils, ainsi que certains classiques populaires. Les 12 et 12 Pro ont des choix de couleurs différents, donc si vous avez le cœur tourné vers une teinte particulière, vous ne pourrez peut-être pas obtenir votre modèle préféré dans cette couleur. iPhone 12 mini et iPhone 12 L’iPhone 12 mini et iPhone 12…

Guide de l’acheteur : n’achetez pas un MacBook Pro maintenant

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient arriver plus tard cette année avec certaines des plus grandes améliorations apportées à la gamme de produits à ce jour, y compris des changements surprenants, ce n’est donc pas le meilleur moment pour acheter un nouveau MacBook Pro. Avec des mises à niveau majeures attendues pour des fonctionnalités clés telles que le chipset, l’écran, la barre tactile, la charge, les ports et la conception, les clients qui envisagent un nouveau MacBook Pro peuvent être mieux lotis…