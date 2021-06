Apple baisse le prix d’AppleCare+ pour MacBook Pro et MacBook Air, avec une remise supplémentaire pour M1

Apple a ajusté la tarification des forfaits AppleCare+ pour les utilisateurs de MacBook Air et MacBook Pro, avec une distinction notable entre les machines Intel et M1 pour la première fois. À compter d’aujourd’hui aux États-Unis et dans certains autres pays, AppleCare+ est désormais moins cher pour le MacBook Pro 13 pouces M1 que pour le MacBook Pro Intel.

Comme remarqué pour la première fois par MacRumors, AppleCare + pour le MacBook Air est désormais 50 $ moins cher qu’auparavant, Apple abaissant le prix de 249 $ à 199 $. Ce changement s’applique aux modèles de MacBook Air équipés d’Intel et de M1.

En attendant, les choses sont plus intéressantes pour le MacBook Pro. Apple a maintenant divisé le MacBook Pro 13 pouces en deux listes distinctes. AppleCare+ pour le MacBook Pro M1 13 pouces est désormais disponible au prix de 249 $, contre 269 $ auparavant. AppleCare+ pour le MacBook Pro 13 pouces avec Intel reste au prix de 269 $.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, voici ce que vous obtenez avec AppleCare+ pour Mac :

AppleCare+ pour Mac étend votre couverture à trois ans à compter de la date d’achat de votre AppleCare+ et ajoute jusqu’à deux incidents de protection contre les dommages accidentels tous les 12 mois, chacun étant soumis à des frais de service de 99 $ pour les dommages à l’écran ou au boîtier externe, ou de 299 $ pour les autres dommages, plus les taxes applicables. De plus, vous bénéficierez d’un accès prioritaire 24h/24 et 7j/7 aux experts Apple par chat ou par téléphone.

Il est remarquable de voir Apple rendre AppleCare+ légèrement moins cher, et il sera intéressant de voir si cette tendance se poursuit alors que de plus en plus de Mac passent à Apple Silicon. Apple présente plusieurs façons d’acheter AppleCare+ pour votre Mac dans les 60 jours suivant l’achat de votre Mac :

Sur votre appareil (allez à  > À propos de ce Mac > Service) En ligne (vous oblige à vérifier votre numéro de série) Dans un Apple Store (si AppleCare+ est acheté séparément du Mac, une inspection du Mac et une preuve d’achat sont requises) En contactant Apple

