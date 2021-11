Apple baisse les prix d’échange d’appareils aux États-Unis

Apple a mis à jour aujourd’hui son site d’échange d’iPhone, en baissant les prix d’échange maximum de presque toutes ses options d’échange. Le commerce de l’iPhone 12 Pro Max, par exemple, vous rapportera désormais 700 $, 90 $ de moins que ce qu’il valait hier.



Avec le programme d’échange d’Apple, les clients peuvent envoyer leurs anciens appareils et recevoir une carte-cadeau Apple qui peut être utilisée pour l’achat d’un nouvel appareil. Apple ajuste régulièrement les prix de reprise et les nouveaux montants pour les iPhones sont répertoriés ci-dessous.

iPhone 12 Pro Max – Jusqu’à 700 $, contre 790 $ iPhone 12 Pro – Jusqu’à 600 $, contre 640 $ iPhone 12 – Jusqu’à 450 $, contre 530 $ iPhone 12 mini – Jusqu’à 350 $, contre 400 $ iPhone SE (2e génération) – Jusqu’à 160 $, contre 170 $ pour iPhone 11 Pro Max – Jusqu’à 450 $, contre 500 $ iPhone 11 Pro – Jusqu’à 400 $, contre 450 $ iPhone 11 – Jusqu’à 300 $, contre 340 $ iPhone XS Max – Jusqu’à 280 $, moins à partir de 320 $ iPhone XS – Jusqu’à 220 $, à partir de 240 $ iPhone XR – Jusqu’à 200 $, à partir de 230 $ iPhone X – Jusqu’à 200 $ (aucun changement) iPhone 8 Plus – Jusqu’à 160 $, à partir de 180 $ iPhone 8 – Jusqu’à 100 $, jusqu’à 110 $ iPhone 7 Plus – Jusqu’à 100 $, jusqu’à 110 $ iPhone 7 – Jusqu’à 40 $, jusqu’à 50 $ iPhone 6s Plus – Jusqu’à 50 $, jusqu’à 60 $ iPhone 6s – Jusqu’à 30 $ (pas de changement)

Apple a également baissé les prix de reprise des tablettes et des ordinateurs. Pour les tablettes, les clients peuvent désormais recevoir jusqu’à 550 $, contre 580 $ auparavant. Pour les ordinateurs, Apple propose jusqu’à 2720 $, contre 3240 $. Les prix de reprise maximum n’ont pas changé par rapport à l’Apple Watch et les utilisateurs peuvent toujours recevoir jusqu’à 270 $.

Les prix de reprise indiqués dans cet article sont les maximums d’Apple pour chaque produit et représentent le montant que vous recevrez pour un appareil en parfait état. Les prix de reprise baissent en fonction de l’état de l’appareil.

Apple propose des échanges pour les appareils Apple et les appareils d’autres sociétés telles que Samsung, et les prix varient en fonction du coût d’origine de l’appareil, de l’âge de l’appareil, de l’état de l’appareil et d’autres facteurs. Il convient de noter que la plupart des gens pourront trouver de meilleures offres de reprise ailleurs, avec les meilleurs prix disponibles en vendant des appareils directement à une autre personne en utilisant un site comme eBay ou Swappa.

(Merci Andy !)

