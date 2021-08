Apple bat officiellement un verdict de 308,5 millions de dollars pour violation de brevet

En mars, Apple a été condamné à une amende de 308,5 millions de dollars pour avoir prétendument enfreint le brevet d’une société basée au Texas avec sa technologie de gestion des droits numériques (DRM) FairPlay. Maintenant, cependant, un juge a officiellement rejeté le verdict de plusieurs millions de dollars.

Le juge Rodney Gilstrap, que la loi 360 a identifié comme « le juge des brevets le plus occupé du pays », a récemment annulé l’amende de plus de 300 millions de dollars qu’un jury avait ordonné à Apple de payer il y a environ cinq mois. La confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a débuté en 2015, lorsque Sugar Land, la société de communications multimédias personnalisées (PMC) du Texas, a accusé la société basée à Cupertino d’avoir enfreint plusieurs brevets avec le FairPlay susmentionné dans l’iTunes Store.

Pour référence, PMC “a obtenu 101 brevets au 22 avril 2020 à partir des spécifications de 1981 et 1987”, selon des documents juridiques, cette paire originale de brevets des années 1980 formant “l’univers des divulgations de brevets de PMC”.

Apple a visé la validité desdits brevets devant la Commission de première instance et d’appel des brevets de l’USPTO – qui a finalement tranché en faveur du concepteur de l’iPhone – et il est apparu pendant un certain temps que la bataille juridique allait se terminer. Mais une cour d’appel en 2020 a annulé une partie de la décision, ouvrant la voie à un procès de cinq jours. Les jurés ont ensuite délibéré pendant seulement quatre heures environ, selon des documents juridiques, avant de déterminer qu’Apple devrait être obligé de payer près d’un tiers d’un milliard de dollars pour la prétendue contrefaçon de brevet.

Les hauts responsables d’Apple ont rapidement critiqué le verdict dans une déclaration largement diffusée – “Des cas comme celui-ci, portés par des entreprises qui ne fabriquent ou ne vendent aucun produit, étouffent l’innovation et finissent par nuire aux consommateurs” – et ont signalé leur intention de faire appel. Et comme mentionné initialement, le juge Gilstrap, à la suite d’un procès du 22 juin, a maintenant rejeté la décision ainsi que la sanction associée.

En bref, le juge a expliqué sa décision en notant qu’une des figures clés du plaignant avait précédemment déclaré sous serment « que la stratégie de PMC était de poursuivre une demande de brevet à la fois et d’attendre qu’elle soit délivrée avant de poursuivre les autres », en partie « donc que la durée de validité du brevet de dix-sept ans commencerait le plus tard possible.

“Les documents internes de PMC corroborent cette stratégie et son objectif”, a poursuivi le juge, Apple ayant été “spécifiquement identifié” dans un document interne de septembre 1991 “comme l’une des nombreuses” entreprises qui sont des candidats naturels pour participer à la commercialisation des technologies de PMMC. .’

« Le plan déclaré de PMC au début des années 90 était de poursuivre les demandes en série et d’obtenir une protection par brevet bien au-delà de la durée légale », a poursuivi le juge Gilstrap. “Apple a présenté des preuves claires et convaincantes d’un retard déraisonnable et inexpliqué, d’une durée similaire aux retards précédemment considérés comme constituant des échecs.”

Brevet PMC no. 8 191 091 est « inapplicable pour cause de retard de poursuites », a réitéré le juge dans son jugement final. Selon l’USPTO, “bien qu’il n’y ait pas de directives fermes pour déterminer quand les échecs sont déclenchés, cela ne s’applique que dans les cas flagrants de retard déraisonnable et inexpliqué des poursuites”.

Par conséquent, le juge Gilstrap a écrit dans son jugement que PMC “ne prendra rien” et qu’Apple “est la partie gagnante dans cette affaire et récupérera ses dépens auprès de PMC”. De plus, le juge a nié “toute autre réparation demandée par l’une ou l’autre des parties et maintenant en attente” et a ordonné au greffier de clore l’affaire.

Le mois dernier, Apple a rapidement réglé un procès pour violation du droit d’auteur concernant l’utilisation d’une chanson de sa série d’anthologies Amazing Stories, et l’Office fédéral des cartels du gouvernement allemand a lancé fin juin une enquête antitrust sur l’App Store d’Apple.