Apple battra l’événement iPhone 13 de la semaine prochaine avec une expérience de portail AR

Apple a officiellement annoncé son événement iPhone 13 pour le 14 septembre et, parallèlement à la révélation, la société a poursuivi sa récente tradition d’inclure un œuf de Pâques amusant pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, et cette fois, c’est plus lisse que jamais, un portail AR.

À partir de l’année dernière, Apple a commencé à inclure de petits œufs de Pâques AR amusants pour chaque annonce d’événement. Nous en avons eu un pour l’événement Apple Watch et iPad, le lancement de l’iPhone 12, l’événement M1 Mac et l’événement 2021 Spring Loaded.

Maintenant, Apple a inclus un autre œuf de Pâques amusant pour l’événement «California Streaming». Si vous vous rendez sur la page Événements d’Apple sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur le logo de l’événement/le logo Apple en haut pour lancer l’expérience AR.

Apple annonce officiellement l’événement du 14 septembre pour iPhone 13 et plus

L’œuf de Pâques de cet événement présente une conception de portail intelligente. Une fois que vous voyez le logo Apple, entrez-y pour entrer dans le paysage lac/montagne qui comprend la date de l’événement « 9.14 ». Il y a aussi quelques effets sonores soignés, y compris la prise en charge de l’audio spatial.

Vous pouvez découvrir l’AR Easter par vous-même à partir d’un iPhone ou d’un iPad, ainsi que dans le tweet d’Apple SVP du marketing mondial Greg Joswiak ci-dessous.

Nous sommes en streaming en Californie le 14 septembre. A très bientôt. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd – Greg Joswiak (@gregjoz) 7 septembre 2021

