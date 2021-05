Apple Beats n’est pas mort – Apple embauche un designer en interne pour de nouveaux designs

La stratégie AirPods d’Apple donnait l’impression que la marque Beats était morte. Mais Apple a embauché un designer en interne pour la conception de nouveaux produits.

En mettant l’accent sur la marque AirPods et les AirPods Max, certains analystes ont supposé qu’Apple était en train de tuer la marque Beats. Apple a passé six longues années à investir dans la marque avant de mettre en ligne sa stratégie AirPods. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que la marque Beats a servi de point de départ pour les AirPod – et continuera probablement de le faire.

Apple a investi dans la division matérielle Beats depuis son acquisition en 2014. Beats a lancé un nouveau matériel avec la technologie Apple intégrée à l’intérieur à partir de 2016 avec les versions Powerbeats3, Beats Solo 3 et BeatsX. Chacun de ces produits partageait sa technologie avec les AirPod nouvellement dévoilés.

Apple a embauché Scott Croyle, un concepteur bien connu qui a façonné l’apparence des appareils HTC dans le monde Android. Il a dirigé l’équipe de conception de HTC au sommet de sa popularité, avec les HTC One M7 et M8. Croyle a finalement quitté HTC pour créer une nouvelle start-up, lançant le smartphone Nextbit Robin. Lorsque le fabricant de périphériques de jeu Razer a acquis cette start-up, Croyle a lancé une nouvelle société de conception appelée Attic.

Maintenant, . rapporte que Croyle a rejoint Apple l’année dernière pour superviser la conception des produits Beats. Alors que Beats est une marque appartenant à Apple, la société de design Ammunition a créé le look du matériel Beats depuis des années maintenant. La relation entre Beats et Ammunition ne change pas – au contraire, Croyle deviendra la personne-ressource entre les deux sociétés.

Donc, si Beats n’est pas encore mort, quand Apple lancera-t-il les nouveaux produits Beats?

«Une source connaissant le travail de conception de Beats nous dit que l’équipe étudie activement les haut-parleurs d’autres marques disponibles aujourd’hui», rapporte .. «Les écouteurs sont naturellement une priorité.» Mais aucune information n’a été donnée sur les nouveaux produits qui se profilent à l’horizon.

L’accent mis sur les haut-parleurs intelligents peut cependant être un indice clé. Apple a récemment tué son haut-parleur HomePod au profit du HomePod mini. Il pourrait espérer positionner Beats en tant que marque audio portable – le haut-parleur Beats Pill + 2015 est toujours l’un des haut-parleurs portables les plus populaires sur le marché.

Bien que la relation de conception entre Beats et Ammunition ne change pas, les futurs produits Beats seront sans aucun doute différents. Les appareils de Croyle avaient un look maigre et carré qui restait fidèle à une esthétique minimaliste. C’est exactement le look qu’Apple souhaite pour son écosystème de produits audio.