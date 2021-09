Apple, Best Buy, Walmart et plus • .

Mon e-mail de ce matin regorge de nouvelles sur les ventes et les offres spéciales de détaillants comme Best Buy et Williams Sonoma – une indication parmi tant d’autres qu’une date clé de vente au détail aux États-Unis est arrivée. La fête du Travail est l’occasion pour de nombreux travailleurs de s’absenter de leur employeur. Mais beaucoup d’entre eux utiliseront également la journée non seulement pour se reposer. Mais aussi comme une opportunité de profiter des soldes et autres opportunités d’achat chez les grandes enseignes. C’est pourquoi beaucoup d’entre vous voudront peut-être savoir que le jour de la fête du Travail de cette année, les magasins ouverts incluent tout, d’Apple à Best Buy et The Container Store, ainsi que Macy’s, Target et bien d’autres.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quels magasins sont ouverts le jour de la fête du Travail – les faits saillants

Parmi les fermetures importantes à connaître aujourd’hui, de nombreuses banques verront leurs emplacements en personne et au volant fermés pour la fête du Travail (bien que le service de guichet automatique au volant ne devrait pas être affecté). Les restaurants profitent aussi parfois d’aujourd’hui pour offrir des horaires plus courts. L’emplacement Chick-fil-A près de mon appartement, par exemple, n’a pas ouvert aujourd’hui pour le petit-déjeuner et fermera tôt – à 20 heures, au lieu de son heure de fermeture normale de 22 heures.

Une grande fermeture de commerce de détail à connaître pour la fête du Travail est Costco. Tous ses magasins sont fermés aujourd’hui, selon l’entreprise. En attendant, voici un aperçu de certaines des grandes enseignes de vente au détail qui seront ouvertes :

Cible et Walmart

La plupart des emplacements de ces deux détaillants sont ouverts aujourd’hui. Mais assurez-vous de vérifier vos magasins locaux pour confirmer. Les magasins de chaque marque ferment à 22 heures et 20 heures, respectivement, dans ma région, et la fête du Travail n’a pas affecté cela.

Apple Store

La plupart des magasins de détail du fabricant d’iPhone seront ouverts le jour de la fête du Travail. Et, en fait, il existe également un certain nombre d’offres programmées pour les vacances que vous voudrez vérifier si vous ne l’avez pas encore fait.

Meilleur achat

La plupart des magasins du détaillant d’électronique grand public seront ouverts le jour de la fête du Travail. Les heures d’ouverture normales ont tendance à s’étendre de 10 h à 20 h environ.

Macy’s

La plupart des magasins Macy’s resteront également ouverts le jour de la fête du Travail. Encore une fois, comme pour toutes ces annonces, vérifiez les détails de votre magasin local pour confirmer.

CVS/Rite Aid/Walgreens

Si vous avez besoin de vous procurer une ordonnance ou de courir pour tout autre article de type épicerie rapide ou essentiel, plusieurs grandes chaînes de pharmacies seront également, heureusement, ouvertes le jour de la fête du Travail. Ces trois chaînes peuvent avoir des heures quotidiennes limitées dans certaines régions en raison de la pandémie de coronavirus, mais beaucoup peuvent également avoir des emplacements 24 heures sur 24.

Whole Foods/Trader Joe’s

Les chaînes d’épicerie soucieuses de leur santé de Whole Foods ainsi que Trader Joe’s sont populaires toute l’année auprès des acheteurs consciencieux. Et Whole Foods et Trader Joe’s devraient fonctionner leurs heures normales le jour de la fête du Travail, qui ont tendance à durer jusqu’à 22 heures et 21 heures, respectivement (mais peut-être avec quelques exceptions).

Kroger/Publix/Lowe’s

En parlant de chaînes d’épicerie, la plupart des emplacements de ces détaillants d’épicerie populaires devraient également être ouverts aujourd’hui. Les magasins Kroger locaux près de chez moi ferment à 23 heures, bien que le vôtre puisse être différent, tandis que Lowe’s et Publix ont tendance à fermer à 22 heures, heure locale. Encore une fois, vérifiez les heures d’ouverture de l’un de ces magasins près de chez vous avant de partir faire du shopping juste pour être sûr.