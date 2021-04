Apple bloque les rétrogradations vers iOS 14.4.1 après avoir corrigé la vulnérabilité de sécurité avec iOS 14.4.2

Aujourd’hui, Apple a cessé de signer iOS 14.4.1, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leur appareil vers iOS 14.4.2 ne peuvent plus rétrograder. Cela fait suite à la sortie d’iOS 14.4.2 par Apple il y a une semaine, qui comprenait un correctif de sécurité important.

Apple a publié iOS 14.4.2 la semaine dernière pour corriger une vulnérabilité de sécurité critique. Apple a déclaré qu’un bogue dans WebKit pourrait permettre à un site Web malveillant d’activer des scripts intersites arbitraires. Selon Apple, la vulnérabilité avait été exploitée dans la nature.

Avant la sortie d’iOS 14.4.2 la semaine dernière, iOS 14.4.1 a été publié le 8 mars pour corriger une vulnérabilité distincte dans WebKit. Cela signifie qu’Apple a publié deux mises à jour ponctuelles d’iOS 14.4 en mars pour corriger des vulnérabilités WebKit distinctes.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs ne peuvent plus rétrograder d’iOS 14.4.2 à iOS 14.4.1. Le retour à des versions iOS plus anciennes est courant pour ceux qui ont des appareils jailbreakés. La restauration d’un iPhone ou d’un iPad vers une version précédente d’iOS peut parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Cela signifie que toute personne rencontrant des problèmes avec iOS 14.4.2 devra attendre une future mise à jour pour résoudre ses problèmes. Apple arrête de signer les anciennes versions d’iOS pour s’assurer que le plus grand nombre possible de personnes utilisent les versions les plus récentes et les plus sécurisées.

La prochaine version publique d’iOS sera probablement iOS 14.5, qui est actuellement en phase de test bêta pour les développeurs et le public. Il pourrait être publié dès ce mois-ci.

