Apple brevète sa propre Surface Neo | La technologie

Il semble qu’Apple veuille prendre le relais de la Surface Neo de Microsoft et lancer un appareil similaire, du moins comme le laisse présager ce brevet.

Peut-être que beaucoup attendent encore que Microsoft ose lancer la Surface Neo sur le marché dans un projet visant Windows 10X, mais il est probable qu’Apple ait pris une très bonne note, et ils souhaitent sortir un futur appareil similaire, au moins il semble le prévoir, un nouveau brevet découvert.

Et c’est qu’Apple pourrait travailler sur sa propre Surface Neo, donc au moins il a été découvert dans un brevet qui vient d’obtenir l’approbation dans le Office des brevets et des marques des États-Unis pour un dispositif de pliage double. Cet appareil a un design similaire à celui d’un iPad ou d’un ordinateur portable et avec un double écran pliable.

Ce dispositif, lors de l’entrée en mode de fonctionnement conjoint, pourrait afficher des images ou des vidéos sur les deux écrans qui iraient à l’unisson, présentant également les données pertinentes sur les deux panneaux si l’utilisateur le jugeait approprié.

Ainsi, lorsque l’appareil est en mode de fonctionnement conjoint les images pourraient être réparties sur les deux écrans, et également les haut-parleurs peuvent être utilisés pour reproduire différents canaux d’une piste audio. Les caméras et les capteurs peuvent être utilisés en coopération les uns avec les autres en partageant des ressources.

Le brevet fait référence à son utilisation dans plusieurs appareils électroniques et écrans utilisés dans un système étendu. On peut évidemment aussi le configurer pour qu’il puisse passer d’un mode de fonctionnement conjoint à un mode de fonctionnement indépendant, faisant fonctionner chacun des appareils séparément.

De toute évidence, il y aurait des composants magnétiques pour garantir que les dispositifs sont maintenus ensemble dans diverses orientations et formes.

L’invention vise la productivité car ce ne serait pas la première fois qu’un simple iPad doit s’appuyer sur un ordinateur portable car il nécessite un autre écran. En ayant deux écrans dans un seul appareil sûr cela faciliterait grandement le travail.