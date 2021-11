Apple Business Essentials « offre à Jamf une formidable opportunité », déclare le PDG

Apple entrant dans le monde de la gestion des appareils d’entreprise pourrait être considéré comme une préoccupation pour Jamf, mais le PDG Dean Hager dit le contraire. Apple Business Essentials ne sera pas prêt avant l’année prochaine, bien qu’une version bêta soit disponible dès maintenant. Malgré le saut d’Apple dans son monde, Hager dit que Jamf n’est pas évincé.

Un rapport de Computer World cite Hager disant qu’il pense que « cette annonce attendue est une bonne nouvelle et offre à Jamf une formidable opportunité ». Il a peut-être raison aussi. L’analyste Horace Dediu dit qu’il y a environ 212 millions d’entreprises dans le monde qui pourraient utiliser quelque chose comme Apple Business Essentials – mais c’est là où l’offre d’Apple se termine que Jamf prend tout son sens, selon l’analyste Carolina Milanesi.

Milanesi pense que l’entrée d’Apple sur le marché peut être un problème pour les fournisseurs Apple MDM tels que Jamf, mais voit des opportunités pour eux d’améliorer l’offre de base d’Apple par d’autres moyens. C’est aussi ce que pense Hager.

Bien qu’il y ait eu des situations au cours des années où certains pensaient que les mesures d’Apple réduiraient le besoin des outils de Jamf, cela n’a pas été le cas. S’appuyer sur le service d’Apple est quelque chose que Jamf fait depuis des années, de plus en plus pour combler les lacunes laissées entre ce qu’offre Apple et les « besoins parfois plus spécialisés des entreprises clientes ».

Le monde de la gestion des appareils Apple se développe grâce aux performances impressionnantes du silicium Apple et de la dernière série de Mac. Certaines entreprises sont susceptibles de passer des machines Windows aux Mac en raison de l’impact que les puces d’Apple peuvent avoir sur leurs flux de travail. Cela ouvre encore plus d’entreprises à Jamf et à d’autres, qu’Apple fasse partie du jeu ou non.