Apple California Streaming Event 2021 Mises à jour en direct : Apple iPhone 13, Watch Series 7, AirPods 3 Launch Live Telecast, Apple iPhone 13 Event Live Streaming

Apple Event iPhone 13 Lancement des mises à jour en direct : La journée de l’événement de streaming californien d’Apple 2021 est arrivée. Plus tard ce soir, plus précisément à 22h30 IST, le géant de la technologie basé à Cupertino lancera une rafale de nouveaux appareils lors de son premier grand événement d’automne de l’année. Comme prévu, ce sera un événement numérique diffusé directement depuis Apple Park. Ceux qui gardent une trace le savent, c’est le temps qu’Apple réserve normalement pour son prochain iPhone. Nous attendons des mises à jour pour l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière. Ou en d’autres termes, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont très probablement entrants.

Parallèlement à la série iPhone 13, Apple pourrait également annoncer sa prochaine smartwatch, alias Apple Watch Series 7. Il a été rapporté que sa conception et sa technologie d’affichage apparemment nouvelles pourraient pousser Apple à retarder l’expédition. Ces rumeurs ont été récemment écartées, l’analyste Ming-Chi Kuo suggérant que l’Apple Watch Series 7 était hors de tout retard de production potentiel. Par conséquent, il y a de fortes chances que ce soit de retour dans les temps. Quoi qu’il en soit, nous le saurons bien assez tôt.

La série iPhone 13 et Apple Watch Series 7 pourraient être rejointes par les AirPod de troisième génération. Comme l’Apple Watch Series 7, nous nous attendons à un rafraîchissement majeur de la conception ici, ainsi qu’à quelque chose qui pourrait les mettre à niveau avec les AirPods Pro.

Donc, c’était du matériel. Apple devrait également annoncer la feuille de route du nouveau déploiement de logiciels pour iPhone (iOS 15), iPad (iPadOS 15), Mac (macOS Monterey) et Apple Watch (watchOS 8) lors de son événement California Streaming.

Événement de streaming Apple California 2021 en direct: regardez l’iPhone 13, les Airpods 3, le lancement de l’Apple Watch Series 3 en direct

L’événement spécial Apple iPhone 13 devrait avoir lieu plus tard dans la nuit du 14 septembre à 10 h 00 HAP, ce qui signifie qu’en Inde, il débutera à 22 h 30. Il sera diffusé sur le site Web d’Apple (apple.com) et sera également disponible sur YouTube. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Financial Express Online vous apporte chaque annonce Apple telle qu’elle se produit à partir de l’événement de streaming californien 2021 en direct. Restez à l’écoute de tout ce qui concerne Apple, y compris iPhone 13, Watch Series 7, AirPods 3 et plus encore.