Apple Car Battery Talks cale dans un autre coup porté au projet de véhicule électrique

Les négociations d’Apple avec les sociétés chinoises CATL et BYD sur la fourniture de batteries pour son véhicule électrique présumé sont pour la plupart au point mort, rapporte ..



Selon trois personnes qui auraient eu connaissance des discussions entre Apple et les firmes chinoises, les pourparlers ont abouti à une impasse lorsque CATL et BYD ont refusé de mettre en place des équipes dédiées à Apple et des usines de fabrication aux États-Unis. Il a déjà été signalé qu’Apple souhaitait apporter au moins une partie de la fabrication liée au véhicule aux États-Unis, en mettant particulièrement l’accent sur les batteries.

Apple voudrait utiliser une batterie au lithium fer phosphate (LFP) pour son véhicule électrique, en partie parce qu’elles sont moins chères à produire que les batteries au lithium plus chères qui nécessitent du cobalt et du nickel. La société se tourne vers les fabricants de batteries chinois, car ils peuvent fabriquer des batteries LFP plus avancées que leurs concurrents grâce à la technologie des batteries qui améliore les performances, l’autonomie et la densité énergétique.

CATL est le premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques et fournit Tesla, mais a hésité à construire une usine aux États-Unis en raison de préoccupations concernant les coûts et les tensions géopolitiques. BYD possède déjà une usine de batteries fer-phosphate à Lancaster, en Californie, mais a simplement refusé de construire une nouvelle usine qui fournirait exclusivement Apple. CATL a également trouvé « impossible » de mettre en place une équipe de développement de produits dédiée pour travailler exclusivement avec Apple en raison d’une incapacité à trouver suffisamment de personnel.

CATL et BYD ont apparemment informé Apple il y a plusieurs mois qu’ils n’étaient pas disposés à répondre à ces exigences, mais Apple a gardé espoir de parvenir à un accord. Apple est maintenant obligé de considérer les fournisseurs de batteries japonais, tels que Panasonic, et a envoyé un groupe de personnel au Japon ce mois-ci pour explorer cette possibilité.

Les difficultés à établir un approvisionnement en batteries pourraient retarder davantage le développement du véhicule, aggravant les problèmes existants après que le chef de projet Doug Field a quitté Apple pour rejoindre Ford. Kevin Lynch, qui a dirigé le développement d’Apple Watch, dirigerait désormais le projet de véhicule.

