Apple Car Project perd trois ingénieurs clés

Alors qu’Apple se prépare à lancer un véhicule entièrement autonome, il continue de perdre des personnes clés qui travaillent sur le projet, rapporte Bloomberg. Au cours des dernières semaines, trois ingénieurs ont quitté l’entreprise.



L’ingénieur en chef d’Apple pour les systèmes radar, Eric Rogers, est parti pour Joby Aviation, une entreprise travaillant sur le covoiturage aérien électrique. Alex Clarabut, responsable ingénierie de l’équipe batterie, et Stephen Spiteri, responsable ingénierie matériel, ont tous deux rejoint Archer Aviation, une société qui développe un taxi aérien.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur de l’ingénierie d’Apple Car, Michael Schwekutsch, a également quitté Apple pour Archer Aviation, et en septembre, le chef du projet Apple Car‌, Doug Field, a quitté Apple pour Ford après trois ans à la tête du développement d’Apple Car‌.

Selon Bloomberg, Apple a perdu six membres de l’équipe de direction du projet rien qu’en 2021, mais il a également recruté d’importantes nouvelles recrues comme Ulrich Kranz, ancien PDG de la startup autonome Canoo, et CJ Moore, qui a travaillé chez Tesla et a expertise dans les logiciels d’auto-conduite.

Le travail d’Apple sur un véhicule autonome a été entravé par des changements de direction, des changements d’orientation et des problèmes d’embauche presque depuis le début. Avec le départ de Field, Apple a fait appel au chef d’Apple Watch, Kevin Lynch, pour travailler sur « Apple Car », et il travaille aux côtés du chef de l’IA, John Giannandrea.

Sous la direction de Lynch, le projet « Apple Car » avance avec l’objectif ambitieux de produire un véhicule électrique autonome qui ne nécessite pas d’intervention humaine, ce qu’aucun autre constructeur automobile n’a pu atteindre.

Apple espère lancer une voiture autonome d’ici 2025, mais le calendrier pourrait finalement s’avérer trop agressif.