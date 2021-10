Apple Car : voici ce que nous savons jusqu’à présent

Edgar Cervantes / Autorité Android

Peu de choses sont confirmées au sujet de la légendaire Apple Car au-delà du fait qu’il s’agit d’une sorte de projet automobile à grande échelle. Comme d’habitude, le fabricant de l’iPhone est aussi secret que possible – pourtant, il y a eu beaucoup trop d’embauches, d’offres et d’autres développements signalés pour que son travail automobile soit purement expérimental. Voici ce que vous devez savoir pour vous familiariser avec l’Apple Car.

Qu’est-ce que la voiture Apple ?

À la base, nous savons qu’Apple Car implique une certaine forme de VE (véhicule électrique). Toutes les rumeurs vont dans ce sens, et le gaz n’aurait pas de sens pour une entreprise qui roule sur des références vertes. Au moment où un produit sortira dans les rues, le gaz sera probablement considéré comme un recul, en particulier dans l’État d’origine d’Apple, la Californie, où les incendies de forêt ne font que s’intensifier avec le réchauffement climatique.

En interne, l’effort Apple Car porte le nom de code Project Titan, selon des sources comme Apple Insider. On pense également qu’il s’agit d’un véhicule entièrement conçu par Apple, bien que Bloomberg affirme que la société a appuyé sur un bouton de réinitialisation en 2016, licenciant des dizaines de travailleurs et réduisant brièvement le travail à une plate-forme de conduite autonome. Depuis lors, on pense que l’entreprise a redimensionné le projet Apple Car.

Une autre valeur sûre est qu’il disposera de capacités de conduite autonome basées sur LiDAR. Le PDG Tim Cook a admis qu’Apple testait les fonctions de conduite autonome en 2017, et l’a répété en avril 2021. En juillet 2018, un ancien employé a été arrêté par le FBI pour avoir volé des secrets commerciaux connectés, a rapporté Wired. En août de cette année-là, un véhicule d’essai s’est retrouvé à l’arrière sur une voie publique (Engadget). En juin 2019, Apple a racheté une startup appelée Drive.ai.

Le niveau d’autonomie avec lequel une Apple Car pourrait être lancée est inconnu. Bien que des entreprises comme Waymo aient des taxis entièrement autonomes, elles ne fonctionnent que sur des marchés limités, et il y a un grand pas en avant vers le transport personnel qui peut aller n’importe où. Compte tenu des obstacles juridiques et techniques, Apple pourrait être contraint d’adopter quelque chose de plus proche de la technologie semi-autonome dont dispose actuellement Tesla – suffisamment pour gérer les autoroutes et le stationnement, mais pas les scénarios les plus complexes.

Les demandes de brevet, repérées par des sites comme Business Insider, ont parfois fait allusion à des fonctionnalités qui pourraient ou non en faire un produit du monde réel. Il s’agit notamment de fenêtres « virtuelles » qui peuvent être vues à travers un casque ou des parois d’airbags qui peuvent empêcher les objets de voler à travers les pare-brise. Cependant, de nombreux brevets Apple ne sont allés nulle part et la société s’en tiendra probablement aux fonctionnalités qu’elle peut offrir à un coût acceptable. Cela signifie des choses comme une intégration étroite avec d’autres produits et services, tels que Siri, l’iPhone et Apple Maps.

Quelle est l’histoire du Projet Titan ?

Le Wall Street Journal affirme que le PDG Tim Cook a donné le premier feu vert à Titan en 2014, avec l’intention d’affecter jusqu’à 1 000 personnes. Au fil des ans, bon nombre de ces travailleurs viendraient de constructeurs automobiles existants tels que Tesla et Mercedes-Benz.

Les efforts de développement semblent avoir commencé modestement. La société a rencontré des responsables de la station GoMentum pour voir un terrain d’essai (The Guardian). On a découvert qu’une société écran d’Apple, SixtyEight Research, possédait des installations à Sunnyvale, en Californie, et avait participé à une conférence automobile européenne (AppleInsider). Le New York Times indique qu’Apple a commandé à une entreprise appelée Torc Robotics d’équiper deux SUV Lexus de capteurs.

En 2016, Titan était un secret de polichinelle, le PDG de Tesla, Elon Musk, déclarant à la BBC qu’il était « assez difficile de cacher quelque chose si vous engagez plus d’un millier d’ingénieurs pour le faire ». On a même dit que la société enquêtait sur les stations de recharge (.), mais cette année-là a vu le bouleversement susmentionné dans lequel le leadership a changé, des dizaines de personnes ont été licenciées et Apple a temporairement déplacé son attention vers une plate-forme de conduite autonome.

Les choses se sont remises en marche en 2017 lorsque la société a reçu l’autorisation de tester la technologie de conduite autonome sur les routes californiennes (The Verge) et semblait louer des terrains d’essai en Arizona (Jalopnik). Il a fixé une date limite interne pour plus tard cette année-là pour juger de la faisabilité d’une voiture autonome et pour décider de la direction ultime de Titan (Bloomberg).

De toute évidence, quelque chose était éclairé. En janvier 2018, Apple avait enregistré 27 véhicules d’essai autonomes en Californie, et il aurait été dit qu’il travaillait avec Volkswagen pour construire une navette autonome pour ses employés (New York Times). Le nombre de véhicules d’essai a continué d’augmenter, et l’année 2018 a vu non seulement le premier accident de voiture d’Apple, mais aussi des secrets commerciaux volés par un ancien membre du personnel (Wired).

Les choses sont apparemment restées statiques en 2019 et 2020, bien qu’Apple ait licencié 200 personnes (CNBC) et acheté Drive.ai. À la fin de 2021, Apple semble se concentrer sur l’alignement des fournisseurs et de la fabrication.

Qui le construit ?

Apple n’a pas ses propres usines automobiles, du moins pas encore. Cela signifie que si elle veut construire quelque chose, elle a besoin d’un partenaire de fabrication extérieur. Au fil des ans, il aurait parlé à des entreprises comme BMW et Nissan, et plus récemment Hyundai et Kia, en vain (.). Pas seulement sur la fabrication non plus – le développement conjoint était autrefois une possibilité, bien que le dernier mot du Maeil Economic Daily coréen soit qu’Apple a poursuivi cet aspect en solo. Cela peut être dû à des retards répétés, sans parler du fait que la plupart des grands constructeurs automobiles sont désormais en concurrence dans le domaine des véhicules électriques. Personne ne veut nuire à ses propres perspectives en donnant un coup de pouce à Apple.

En achetant des fournisseurs de pièces détachées, Apple s’est entretenu avec des entreprises comme LG, Panasonic, Samsung et SK Innovation, selon des publications comme le Korea Times. Les fabricants potentiels pourraient inclure Toyota et/ou Magna International, cette dernière étant une entreprise sous-traitante indépendante. LG et Magna partagent une coentreprise, LG Magna e-Powertrain, qui pourrait être prête pour les commandes Apple Car. Rien n’est confirmé.

Combien coûtera l’Apple Car ?

Personne ne peut le dire. Apple est probablement à des années de la finalisation d’un design. Nous savons que les véhicules électriques sont plus chers que les énergivores et que les véhicules dotés de la technologie de conduite autonome sont encore plus chers. Alors que les marges de production de véhicules électriques sont vouées à baisser au fur et à mesure de la transition de l’industrie, il est difficile d’imaginer une voiture Apple moins chère que la Tesla Model 3, qui commence à un peu moins de 40 000 $ sans incitations gouvernementales. Vous pouvez obtenir des véhicules électriques à moindre coût – une version nue de la Nissan Leaf commence à plus de 27 000 $ – mais Apple ne voudra pas être considéré comme un choix budgétaire.

Si Apple se concentre sur son marché « premium » habituel, les prix pourraient encore augmenter. Pour référence, l’ajout d’un package de conduite autonome au modèle 3 augmente son prix de 10 000 $, et vous envisagez 10 000 $ supplémentaires si vous souhaitez augmenter la portée de 262 milles à 353. Apple voudra probablement éviter le déchiquetage du portefeuille. les coûts des véhicules électriques de luxe comme la Tesla Model S ou la Porsche Taycan.

Savons-nous à quoi cela ressemble?

Non. Apple teste la technologie de conduite autonome sur les routes californiennes depuis des années (comme mentionné ci-dessus), mais n’utilise que des véhicules existants pour affiner les capteurs et les logiciels. Tous les prototypes originaux, en supposant qu’ils existent, ont été conservés sous la sécurité la plus stricte imaginable. Heureusement pour nous, la société sera incapable de maintenir ce secret à l’approche de la production. Les fuites d’iPhone sont courantes, sans parler de cacher quelque chose d’aussi gros qu’une voiture.

Est-ce que ça va vraiment s’appeler « la voiture Apple » ?

Nous ne savons pas, mais peut-être. Il existe déjà de nombreux produits avec « Apple » devant, comme Apple Music, l’Apple Watch et l’Apple TV 4K. « Apple Car » suivrait à la fois les tendances et renforcerait le fait que vous obtenez une approche distinctement Apple de la conduite. Si le produit réussit, il pourrait rendre les mises à jour et les retombées faciles à marquer – imaginez un Apple Truck ou une Apple Car 2.

En même temps, ce schéma ne stimule pas vraiment l’imagination de la même manière que des noms comme Mustang et Aventador, ou même Fit et Civic. L’entreprise pourrait essayer « iCar ». Une chose qu’il faudra (presque) certainement éviter, c’est tout ce qui commence par « Modèle ». Cela confondrait Apple avec Tesla, qui singe déjà un schéma de nommage de Ford – en fait, la toute première Ford était le modèle A, qui aurait pu autrement être un grand nom pour un produit Apple.

Une troisième stratégie pourrait refléter le thème de macOS. Pendant des années, il a été nommé d’après les grands félins, et les versions plus récentes ont été nommées d’après des monuments californiens tels que El Capitan, Mojave et Big Sur. L’astuce serait de trouver un thème à la fois original et adapté au monde de l’automobile.

Quand l’Apple Car sera-t-elle commercialisée ?

Fin 2020, l’analyste bien connecté Ming-Chi Kuo prévoyait un lancement entre 2025 et 2027, en supposant qu’un développement à grande échelle était déjà en cours, selon Apple Insider. Il a cependant averti que la voiture pourrait arriver en 2028 ou plus tard, en fonction de l’évolution du marché des véhicules électriques et de la technologie de conduite autonome, ce qui pourrait obliger Apple à s’adapter.

Toutes les prédictions doivent être traitées avec scepticisme jusqu’à ce qu’Apple fasse une annonce. Il y a eu un moment – vers 2015 – où des publications comme le Wall Street Journal évoquaient un lancement dès 2019 ou 2020. Cela aurait obligé le projet à tourner à plein régime, et même alors, beaucoup de gens (à juste titre) pensaient à ces dates. étaient trop optimistes.

Effectivement, l’entreprise s’est heurtée à de nombreuses pierres d’achoppement, y compris non seulement des licenciements et un recentrage, mais également de multiples échanges de leadership. Steve Zadesky, l’un des initiateurs du projet, est parti en janvier 2016 (.). Le départ le plus récent était Doug Field, qui en septembre 2021 a saisi une opportunité avec Ford (Macrumors). Le directeur du logiciel Apple, Kevin Lynch, mieux connu pour avoir dirigé l’Apple Watch, a depuis pris la tête du projet, a déclaré Bloomberg.

La ligne de fond

En fin de compte, même si le développement semble s’accélérer, Apple continue de se battre, ce qui signifie qu’il est trop tôt pour parler de spécifications, de prix ou de dates en toute confiance. Ce que nous savons pourrait basculer en un rien de temps. L’entreprise pourrait décider de revoir à la baisse ses ambitions, par exemple en proposant une plate-forme d’auto-conduite pour les grands constructeurs automobiles. Ou il pourrait abandonner entièrement son investissement – mais avec la rhétorique de gens comme Cook, il semble que nous devrions nous attendre quelque chose Dans les prochaines années.