Apple Card 0% problème de financement – ​​Apple propose de le résoudre

Le financement Apple Card 0% a été lancé pour la première fois en 2019 pour iPhone, puis étendu à d’autres produits Apple. Cependant, certaines personnes n’ont apparemment pas réussi à sélectionner la bonne option à la caisse.

L’entreprise contacte maintenant les clients qui pourraient avoir été touchés et leur propose de les faire passer à l’offre 0%…

Apple a lancé pour la première fois un plan de financement à 0 % pour les utilisateurs d’Apple Card achetant un nouvel iPhone en 2019.

Si vous possédez une carte Apple, vous pourrez alors acheter un nouvel iPhone via cette carte et rembourser le téléphone par versements mensuels sur 24 mois avec un intérêt de 0%.

En juin 2020, l’accord a été étendu à d’autres produits.

Les nouvelles options de financement sont disponibles pour la gamme Mac, iPad, AirPods Pro, AirPods, Apple Pencil, etc. […]

Les options de financement varient selon le produit. Par exemple, les articles plus chers comme le Mac et l’iPad Pro offrent un financement sur 12 mois avec un intérêt de 0 %. Les articles moins chers comme les AirPods et les AirPods Pro offrent un financement de 6 mois avec 0% d’intérêt. Apple Watch est exclue de ces options de financement pour des raisons inconnues.