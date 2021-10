Apple Card 6% Les inscriptions quotidiennes en espèces pour les achats Apple étaient erronées, mais Apple les honore

Hier, un certain nombre d’utilisateurs d’Apple Card ont vu des mentions de 6% de cash quotidien apparaître à côté de certains achats Apple récents, ce qui a semé la confusion quant à savoir si Apple lançait une promotion spéciale pour doubler le programme habituel de remboursement de 3%.



Tous les achats n’affichaient pas le bonus de 6 %, car certains utilisateurs ne voyaient que les 3 % standard et les représentants de l’assistance « Apple Card » indiquaient que les mentions de 6 % étaient erronées.

Apple a confirmé qu’il s’agissait bien d’une erreur, mais la société va honorer l’offre pour les utilisateurs qui ont réussi à faire un achat et à voir la liste des 6%, car la société envoie un e-mail aux clients concernés pour leur faire savoir qu’ils recevront les 3 % d’espèces quotidiennes standard pour leurs achats ainsi qu’un crédit unique pour 3 % d’espèces quotidiennes supplémentaires.

Message important concernant votre compte. Vous avez peut-être remarqué qu’un achat Apple récent était éligible à 6 % d’argent quotidien au lieu des 3 % d’argent quotidien standard. Il s’agissait d’une erreur due à un problème système ; cependant, en plus des 3 % d’argent quotidien que vous avez déjà reçu pour cet achat, nous vous fournirons un crédit unique pour une remise en argent quotidienne supplémentaire de 3 % – totalisant 6 % d’argent quotidien pour cet achat. Vous verrez le crédit unique apparaître comme un ajustement de solde dans l’application Wallet. Cela apparaîtra également sur votre relevé mensuel d’octobre.

Apple souligne qu’il s’agit d’un crédit unique et que tout achat futur chez Apple ne sera admissible qu’à l’argent quotidien standard de 3 %.

