Apple Card et Panera lancent une nouvelle promotion avec 50 $ de remise en argent quotidien

Apple a une nouvelle offre pour inciter ses clients à s’inscrire à l’Apple Card.

Repérés par ., Apple et Panera se sont associés pour offrir aux nouveaux clients Apple Card 50 $ en argent quotidien. L’offre est valable pour les nouveaux titulaires de carte Apple Card qui ouvrent un compte entre le 1er septembre 2021 et le 16 novembre 2021. Les titulaires de carte existants ne sont pas éligibles pour l’offre.

Afin de bénéficier de l’offre, vous devez dépenser 50 $ ou plus chez Panera Bread en utilisant votre carte Apple avec Apple Pay dans les 30 jours suivant l’ouverture de votre compte Apple Card.

Valable uniquement pour les nouveaux titulaires d’une carte Apple qui ouvrent un compte du 21/09/21 au 16/11/21 et dépensent 50 $ ou plus chez Panera Bread en utilisant Apple Card avec Apple Pay dans les 30 jours suivant l’ouverture d’un compte Apple Card. Les comptes ouverts avant le 01/09/21 ou après le 16/11/21 ne sont pas éligibles. Limite d’une offre par compte. 50 $ de remise en argent sont gagnés sous forme d’argent quotidien et sont transférés sur votre carte Apple Cash après que 50 $ de transactions ont été enregistrées sur votre compte Apple Card.