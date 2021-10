Apple Card offre désormais 6% de remise en argent quotidienne sur les achats auprès d’Apple [U: Error]

Mise à jour du 22 octobre 2021: Cela semble avoir été une erreur de la part d’Apple. Les nouveaux achats n’affichent plus 6 % d’argent quotidien. La société n’a pas encore répondu à la demande de clarification de ..

Apple semble déployer une offre de remise en argent quotidienne améliorée pour les utilisateurs de la carte Apple. Comme repéré pour la première fois par Tailosive Tech sur Twitter et confirmé par ., Apple offre désormais une remise en argent quotidienne de 6% sur les achats effectués sur l’Apple Store en ligne.

Apple ne semble avoir officiellement annoncé cette promotion nulle part, mais elle précède la saison des achats des Fêtes. Apple a lancé il y a deux ans une promotion similaire de 6 % en espèces quotidiennes pour les achats sur l’Apple Store pour la période des fêtes.

La promo de 6% Daily Cash de cette année semble avoir été lancée cette semaine. Il semble être valable pour tous les achats de matériel Apple, doublant le taux de remise en argent habituel de 3% sur les achats Apple avec Apple Card. . a confirmé la promotion de 6% Daily Cash en achetant une coque iPhone 13 Pro Max sur l’Apple Store Online.

Notamment, de nombreuses personnes voient cette promotion de 6% Daily Cash être appliquée à temps pour leurs nouvelles commandes de MacBook Pro. Recevoir 6% de ces achats est certainement un bon bonus compte tenu du prix élevé des nouvelles machines.

Nous n’avons pas été en mesure de confirmer si la promo s’applique aux achats sur l’App Store, mais la promo 2019 excluait notamment cette catégorie ainsi que les achats de services Apple comme le stockage iCloud ou Apple Music.

L’Apple Card Daily Cash est émise à la fin de chaque journée et apparaît directement via votre carte Apple Cash dans l’application Wallet de votre iPhone. Vous pouvez ensuite transférer cet argent à votre banque, l’appliquer au solde de votre carte Apple, le dépenser avec Apple Pay ou l’utiliser pour financer des transactions Apple Cash avec vos amis et votre famille.

Nous avons contacté Apple pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse. Avez-vous remarqué 6 % d’espèces quotidiennes sur vos achats récents par carte Apple ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Je n’ai vu personne montrer cela, mais peut-être y a-t-il une promotion de remise en argent de 6% qu’Apple n’a pas encore annoncée ? J’espère juste que ce n’est pas un bug 😂 Ne s’applique pas à mes AirPods 3 donc peut-être que si vous dépensez plus d’un certain montant, ils passent à 6% ? pic.twitter.com/PVc8sDsshF – Tailosive Tech (@TailosiveTech) 21 octobre 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :